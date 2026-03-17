La Xunta amplía el plazo para la reserva de plaza en determinados colegios al lunes 23 de marzo
Los festivos escolares del jueves 19 y viernes 20, escogido por varios centros como días no lectivos, motivan la decisión de Educación
Afecta a la presentación de solicitudes solo en los colegios que no abren sus puertas el día 20
La Comisión de Escolarización ha decidido ampliar al próximo lunes 23 de marzo el periodo para la reserva de plaza en colegios e institutos públicos, solo en aquellos que han escogido el día 20 de marzo como no lectivo, informan desde la Consellería de Educación. Esto afecta tanto a los escolares de nueva incorporación, es decir, que se incorporan por primera vez al sistema educativo como a aquellos que cambian de centro.
Según informaron varios centros de Educación Primaria (CEIP) en sus redes sociales, la Consellería remitió este pasado 16 de marzo una instrucción por la que ampliaba tres días el plazo para presentar estas solicitudes, fijado como es habitual para el día 20 de marzo. Este cambio de fechas obedece a que los colegios estarán cerrados por ser el jueves 19 festivo y el viernes 20 ser elegido por los centros como día no lectivo.
Así, los colegios admitirán las solicitudes que se presentes de forma presencial el próximo día 23 de marzo.
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