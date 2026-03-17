La Xunta se abre ahora a estimular la actividad de los aeropuertos gallegos... con el Xacobeo a las puertas

«Pagar a las aerolíneas para que vuelen desde los aeropuertos de Aena no entra dentro de las competencias ni de las expectativas de la Xunta». Esta frase es de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes. La pronunció hace casi un año, a inicios de junio de 2025. Fue la respuesta que dio a la petición del Gobierno central de que la administración autonómica y los ayuntamientos de las tres ciudades con aeropuerto (Vigo, A Coruña y Santiago) deberían implicarse en la promoción de las terminales. La Xunta anuncia ahora que impulsará un fondo para la captación de nuevas rutas aéreas en estos tres aeródromos a través de la promoción de Galicia.

Esta noticia fue comunicada en la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria, celebrada ayer en Compostela. Calvo destacó al término de este encuentro que se está logrando dar «pasos adiante» en esta estrategia, la cual se confirma días después de hacerse público que el aeropuerto de Lavacolla perdió uno de cada tres pasajeros en un año. La terminal compostelana registró 130.533 en febrero, un 29,8% menos que en el mismo mes de 2025. El recorte de vuelos de Ryanair en 2025 y el cierre de su base a finales de octubre le asestaron un duro golpe. La caída en Vigo fue menor (4,4%) y A Coruña mejoró: un 0,3% más.

Pista cerrada y Xacobeo en 2027

La situación de Lavacolla, con el segundo desplome de pasajeros más acusado de España, es la más preocupante por varios motivos. Destacan tres: el escenario de incertidumbre en el sector, asustado por los conflictos de Oriente Medio; el cierre de la terminal del 23 de abril al 26 de mayo para la renovación de su pista; y la celebración del Xacobeo en 2027, cita que volverá a poner a Galicia en el mapa internacional y que exige a la comunidad, especialmente a la capital gallega, contar con una oferta de conexiones a la altura.

En este contexto, el Gobierno gallego anunció su disposición a crear un fondo específico orientado a la captación de nuevos destinos, en colaboración con Aena, los ayuntamientos y, previsiblemente, las diputaciones —la de Pontevedra aseguró que no subvencionaría vuelos a Peinador—. «O que estamos dispostos é a ter un fondo, unha bolsa que irá destinada á captación de novos destinos nos tres aeroportos de Galicia», explicó Calvo, quien incidió en que el modelo no pasará por subvencionar directamente a las aerolíneas, sino por reforzar la promoción turística como herramienta para garantizar la viabilidad de las rutas.

Precisamente, el Concello de Vigo, preguntado por esta reunión en Santiago, aseguró que no tiene del todo claro que las aerolíneas vayan a comulgar con este plan. Fuentes municipales trasladaron que estudiarán con detalle la propuesta autonómica antes de hacer una valoración. El alcalde olívico, Abel Caballero, reclamó en numerosas ocasiones que la Xunta y la Diputación arrimasen el hombro económicamente para potenciar el aeródromo de Peinador.

«Non se trata de pagarlle a unha aeroliña»

Calvo explicó que «non se trata de pagarlle a unha aeroliña, senón de promocionar Galicia». Se trata de un enfoque basado en hacer más atractivo el destino gallego a través de una estrategia conjunta entre administraciones. El cambio de postura de la Xunta fue recibido positivamente por el Concello de Santiago, que también llevaba tiempo reclamando una mayor implicación autonómica.

«Este é un traballo que non teñen que facer os concellos, senón que se debe facer de maneira coordinada», indicó la concejala de Turismo, Miriam Louzao. El edil de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, agradeció que el Gobierno gallego «se haya comprometido a realizar un esfuerzo económico para mejorar la conectividad aérea en los aeropuertos gallegos».

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El director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, coincidió en la valoración favorable del encuentro y subrayó la importancia de la colaboración institucional para conseguir nuevas conexiones. «Hemos visto una predisposición absolutamente positiva de todas las instituciones», afirmó. En todo caso, indicó que el plan dará frutos a medio plazo, no de forma inmediata: «Esto no es un esprint, es una carrera de fondo». Los destinos se decidirán en función de la demanda. Destacan Roma, Milán, Londres o París.