Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis

La entrada en funcionamiento de Blyr, la aplicación que permitirá pedir a través del móvil servicios de taxi en Vigo, es inminente. El desarrollo de esta app es un proyecto común en el que participan más de cuarenta ciudades españolas, como Zaragoza o San Sebastián, pero será en Vigo en la primera que se pondrá en marcha. La central Radio Taxi, de la que forman parte más de 420 conductores en la ciudad, anuncia que Blyr se podrá usar en cuanto esté disponible para los móviles de Apple.

«La próxima semana haremos una convocatoria para presentar la aplicación, en la que hemos invertido muchos recursos», explica la presidenta, Nuria Fernández. Concretamente, el coste de Blyr asciende a más de 120.000 euros, aportados por todas las centrales de taxi de esas cuarenta ciudades que la usarán. Y Vigo ha puesto su parte proporcional.

Todos los socios de Radio Taxi podrán utilizar la aplicación, pero los que no estén adscritos a dicha central y que quieran usarla deberán, en principio, pagar una cantidad concreta. Se trata de una de las noticias más revelantes den el sector del taxi de Vigo en los últimos años. Y es que tanto los conductores como la ciudadanía venían reclamando desde hace tiempo alguna forma de poder solicitar un servicio directamente desde una aplicación y sin la necesidad de llamar a la central. Hay que entender este lanzamiento, obviamente, como una forma de competir con Uber. Es más, la app es prácticamente idéntica a la que ofrece la multinacional, tanto estéticamente como desde el punto de vista funcional.

Al igual que plataforma de la multinacional, el pasajero puede indicar la dirección de recogida y la del destino y seguir en directo el estado del servicio para saber cuánto va a tardar el taxi. Blyr, además, no solo permite pedir un taxi al momento, sino también tiene activada la opción de elegir el día y la hora concreta a la que el cliente desea ser recogido, algo especialmente valioso para programar posibles traslados al aeropuerto para coger un avión un día concreto o a las estaciones de bus o de tren con el objetivo sobre todo de llegar con antelación y evitar las prisas de última hora.

Por otro lado, Blyr le ofrecerá una estimación aproximada del precio del trayecto en función de las tarifas actualizadas de los taxistas en la ciudad. Y una de las características más ambiciosas es que los pasajeros podrán pagar desde la propia aplicación al acabar el trayecto: el conductor introduce el importe del taxímetro y la plataforma realiza en cobro en función del método de pago seleccionado. Al contrario que sucede en Uber, donde los conductores operan mediante una tarifa dinámica que establece el precio en función de la demanda, todos los trayectos contratados por Blyr estarán sometidas a la tarifa regulada del sector del taxi en Vigo.

Reunión por las matrículas falsas

Por otro lado, representantes del sector del taxi de Vigo están convocados mañana a una reunión en la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra para analizar lo que está sucediendo con los Uber en la ciudad olívica, donde continúan operando pese a no contar con el permiso del Concello para realizar traslados urbanos de pasajeros. Concretamente, en la reunión se tratarán los episodios de falseamiento de las matrículas que se han detectado en distintos vehículos Uber de la ciudad. Y es que hay conductores que, a la hora de hacer trayectos urbanos, colocan una placa blanca (en lugar de la azul obligatoria para todo el sector) para esquivar la vigilancia de la Policía y evitar posibles multas por hacer esos viajes sin tener la autorización municipal.