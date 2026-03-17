Vigo abre la convocatoria de exposiciones de 2027 para la Casa das Artes y la Casa Galega da Cultura
Caballero anuncia unas bases para seleccionar proyectos inéditos: la Casa Galega se enfocará en creadores gallegos emergentes de hasta 35 años
El Concello de Vigo quiere dejar cerrada con antelación la programación expositiva del próximo año y abrirla, además, a nuevas propuestas. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que esta semana se publicarán las bases reguladoras de la convocatoria para seleccionar los proyectos expositivos de 2027 en dos de los espacios centrales de la red municipal: Casa das Artes y Casa Galega da Cultura.
La convocatoria, según explicó el regidor, está dirigida a artistas, comisarios y gestores culturales, que podrán presentar propuestas de exposiciones temporales para que sean evaluadas por el Concello. El objetivo es configurar con tiempo un calendario que combine calidad artística, diversidad de enfoques y coherencia con la identidad de cada sede.
Caballero situó la iniciativa en la línea de trabajo municipal para reforzar la programación cultural y destacó que la convocatoria pretende potenciar proyectos que cumplan una serie de condiciones. Entre ellas, una clave: los proyectos deberán ser inéditos en la ciudad, es decir, no haber sido mostrados previamente en Vigo.
La selección diferenciará también el enfoque de cada espacio. En la Casa Galega da Cultura, el Concello quiere que el programa funcione como plataforma de apoyo al talento creativo gallego emergente, con un criterio de edad: artistas de hasta 35 años. En cambio, la Casa das Artes orientará su programación hacia exposiciones temporales de artistas del circuito profesional, con especial atención a lenguajes creativos contemporáneos.
El alcalde subrayó que este diseño responde a una doble intención: por un lado, abrir puertas a nuevas generaciones que necesitan visibilidad y respaldo institucional; por otro, mantener una oferta sólida y atractiva con nombres y proyectos vinculados a la escena profesional, conectando con tendencias actuales y formatos que dialogan con el presente.
En cuanto al procedimiento, Caballero indicó que los interesados deberán tramitar su solicitud a través del registro electrónico del Concello, el canal habilitado para este tipo de convocatorias.
La medida, en suma, busca ordenar la agenda con margen y reforzar la idea de que Vigo quiere seguir marcando ritmo en la programación cultural municipal. El propio Caballero lo resumió en una frase que también funciona como declaración de intenciones: «En Vigo seguimos haciendo cultura».
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