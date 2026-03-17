Más de 56.200 vehículos de Vigo se benefician de rebajas en el impuesto de rodaje

Vehículos eléctricos, híbridos, de gas licuado de petróleo, con emisiones de dióxido de carbono por debajo de 120 gramos por kilómetro, conducidos por personas con discapacidad que cumplen determinados requisitos o con una antigüedad mínima de 25 años. Son los supuestos en los que los propietarios se benefician de bonificaciones o exenciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en Vigo, también conocido como impuesto de circulación o rodaje.

En total, disfrutan de estas rebajas los propietarios de 56.248 vehículos, un 27,57% del total del padrón, lo que supone que el Concello deja de ingresar más de 2,3 millones de euros, una cifra similar a la del 2025. Destacan los automóviles de más de 25 años, 20.083. Les siguen las motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos (14.743), los ciclomotores (9.220) y los conducidos por personas con discapacidad (7.250). Aumentan considerablemente los eléctricos o de emisiones nulas: han pasado de 553 a 982 en un año.

La mayor cuantía corresponde a los vehículos de más de 25 años, que concentran 1,16 millones, seguidos por las exenciones por discapacidad, con 647.632 euros. También destacan las bonificaciones a motocicletas y ciclomotores, que superan conjuntamente los 86.000 euros. Por su parte, las ayudas vinculadas a criterios ambientales mantienen un peso relevante, con 91.475 euros para vehículos eléctricos y 63.147 euros para híbridos.

Las bonificaciones por bajas emisiones y eficiencia energética suman más de 48.500 euros, mientras que el resto de categorías presentan importes más reducidos. En comparación con 2025, cuando el importe total ascendió a 2,38 millones de euros, se registra una caída cercana a los 62.000 euros. Los vehículos de más de 25 años suponen aproximadamente el 50% del total de beneficios fiscales en 2026.