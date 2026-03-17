La UVigo reúne su legado artístico en un museo virtual
El repositorio digital incluye cerca de 300 pinturas, esculturas, grabados y fotografías
La UVigo reúne su legado artístico en un museo virtual con el objetivo de difundirlo entre la comunidad universitaria y la sociedad. La vicerrectora de Extensión Universitaria, Susana Reboreda, dio a conocer esta iniciativa de su departamento que parte de una acción similar puesta en marcha en el campus de Ourense en 2014.
El repositorio digital incluye cerca de 300 pinturas, esculturas, grabados y fotografías de autores consagrados como Antón Pulido, Francisco Leiro o Manolo Moldes junto con artistas noveles. Las piezas están localizadas tanto al aire libre como en edificios de los tres campus.
«Mauvi, Museo de arte da Universidade de Vigo, pretende ser un recurso accesible, claro, que permita á comunidade universitaria, pero tamén á sociedade coñecer o noso patrimonio», explicó Susana Reboreda, que también destacó, además del valor material de las obras, «a súa variedade e a diversidade de orixe».
El dinamismo es una de las características del museo, que será una colección abierta a la que se irán incorporando piezas. «É unha ferramenta viva que polo de agora inclúe pezas dos campus de Vigo e Ourense e á que se incorporarán en breve as do de Pontevedra», detalló Reboreda.
La web del museo destacará una pieza del mes, descrita por una persona conocedora de la obra elegida. Y la primera es la escultura de Silverio Rivas «Horizonte para o sol», situada a la entrada del campus de As Lagoas-Marcosende y analizada por Jorge Varela.
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