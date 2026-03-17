Trabajadores del Sergas en Vigo protestan contra las «restricciones» para disfrutar vacaciones

La sanidad se levanta en armas. Si las protestas de los médicos se multiplican, el resto de colectivos sanitarios también alzan estos días su voz por distintas cuestiones. El personal de la unidad de terapias del Chuvi se movilizó esta mañana por «la imposición de un nuevo plan funcional» y todos los trabajadores del Área Sanitaria de Vigo están llamados a una concentración mañana ante el Álvaro Cunqueiro por las «restricciones» en el disfrute de las vacaciones.

La Junta de personal denuncia que las instrucciones de vacaciones «se impusieron un año más por la Gerencia». Reprocha que van 10 años» con instrucciones de vacaciones cada vez más restrictivas» para garantizar la cobertura en estos periodos, pero «sin que se tomen medidas organizativas para poder acabar con la situación de precariedad y de déficit de personal de distintas categorías.

Censuran que la Administración alegue que se hace para «garantizar la contratación» cuando «no ha supuesto una mejora en la oferta de contratación e incluso son numerosas las ausencias que no son sustituidas, mientras hay personas trabajadoras en las listas de contratación esperando ser contratadas». «Esta situación de precariedad en la contratación, sin derechos ni descansos, ha llevado a que profesionales de diferentes categorías busquen alternativas que aseguren mayor estabilidad y planificación», resaltan.

Critica que sus alegaciones no fueron «ni debatidas ni discutidas». Reclaman la eliminación de restricciones al disfrute de vacaciones, vacaciones adicionales y permisos en determinadas categorías, que cada vez se amplían más, en períodos como Navidad, Semana Santa y puentes», entre otras cuestiones, como «asegurar los permisos de conciliación sin que supongan condicionar el disfrute de los mismos al resto del personal».

La junta hace un llamamiento a movilizarse por el «derecho al descanso y a la conciliación» este miércoles, 18 de marzo, en la puerta principal del Hospital Álvaro Cunqueiro a las 12:00 horas.

Protesta de médicos, fisioterapeutas, terapeutas y logopedas

A las 19 horas, ante el Marco, protestan también los médicos, convocados por O'Mega.

Y esta mañana lo hicieron los trabajadores de la Unidad de terapias del Área Sanitaria de Vigo, convocados por la comisión de centro. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas desarrollaron concentraciones ante el Meixoeiro, el Cunqueiro, el Nicolás Peña y el centro Taboada Leal.

Denuncian que la dirección pretende implantar, también de forma «unilateral» y «sin abrir ningún proceso de negociación» un plan funcional que contempla la imposición de turnos rotatorios a todo el personal. Advierten que afecta a la continuidad asistencial a los pacientes y no tiene en cuenta las especializaciones terapéuticas.