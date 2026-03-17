La carrera de A Coruña al Mundial o la renuncia al proyecto que nunca existió

A Coruña pone fin a su carrera hacia el Mundial de fútbol de 2030, si es que alguna vez llegó a avanzar en ella. El anuncio de la retirada de su candidatura de este lunes llega a 72 horas de que los técnicos de la FIFA visitasen la ciudad y constatasen que, casi 20 meses después de incluirse entre las elegidas, el proyecto herculino no había avanzado ni un ápice. «No es agradable, los contras son mayores que los pros», justificaba Inés Rey.

El semblante de la alcaldesa coruñesa era muy diferente al de hace 604 días, cuando enfundada con una camiseta de Naranjito y el Mundial 82 situó esta designación a la altura del nombramiento como Patrimonio de la Humanidad de la Torre de Hércules. El 11 de diciembre de 2024 iba más allá y aseguraba que «xa era bimundialista», aunque aún faltaban más de seis años para los partidos. La consigna llegaba después de que la FIFA calificara con las puntuaciones más bajas su proyecto para Riazor en conectividad internacional (1,7 y solo por detrás de Donosti), el alojamiento (2,9) y la ubicación del Fan Festival (3,4).

Hace ahora un año estalló el ‘Sedegate’ en el que se constataba que María Tato, tras hablar con Rafael Louzán por correo, manipuló de forma unilateral las notas para dejar fuera a Vigo. La candidatura coruñesa fue la décima mejor valorada con un 10,8226 frente al 10,2004 de Balaídos. «¿Tren tiene Coruña? ¿Sí, no? Pues ponle un 10», se escuchaba en uno de los audios filtrados del Comité Técnico responsable de evaluar el proyecto coruñés. El edil de Turismo, Gonzalo Castro, calificó de «riguroso» y «en todo momento claro y transparente» el proceso.

Las incógnitas alrededor del mismo eran numerosas.Inicialmente, se presentó un aforo de 48.000 espectadores, lo que le valió una mejor puntuación que Vigo y otras sedes, aunque en cuanto se confirmó entre las elegidas se rebajó a los 42.000 asientos. Cifra que además el Deportivo siempre entendió como excesiva para sus necesidades. El coste inicial se fijó en unos 105 millones de euros, aunque al incluir humanización en los aledaños, excavaciones y demoliciones se apuntaba a que en la fase de licitación —que nunca se llegó a producir— aumentaría.

Puntuaciones de la RFEF para elegir las sedes del Mundial 2030 / Simón Espinosa

Un nuevo plan sin plazos ni cantidades

En el reparto de su financiación se incluía un socio inversor privado que nunca se concretó. La Diputación provincial rebajó las expectativas de cuánto podría aportar y la Xunta denunció la falta de información. Tampoco se sabía cómo afectaría la obra al Palacio de Deportes de Riazor, protegido por Patrimonio, ni si el Deportivo tendría que jugar en otro estadio. El último giro de guión apuntaba a un estadio provisional, construido a partir de módulos, en los terrenos portuarios de los Cantones. Una solución que en 2023 habría llegado a tiempo, tal y como ha ejecutado el Real Zaragoza, pero que aquí sirvió para constatar la desesperación e improvisación de un plan que hacía aguas.

Ahora Rey anuncia una reforma diferente del estadio de Riazor, de la mano del club y de menor calado. Un proyecto para el que aún «no hay aún plazos ni cantidades», pero para el que sí se va a crear una comisión que lo definirá, explicaba este lunes junto a Juan Carlos Escotet y Valentín González Formoso. Después de dos años de bloqueo, las opciones gallegas de acoger el Mundial 2030 pasan ahora solamente por Vigo.