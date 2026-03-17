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El Puerto y ARVI rearman el Vigo SeaFest como gran escaparate de la pesca viguesa

Botana califica la cita de julio en Las Avenidas de «clave y estratégica» y llama a cerrar filas con el sector

Reunión de hoy entre los responsables del puerto (izda.) y ARVI.

Reunión de hoy entre los responsables del puerto (izda.) y ARVI. / FDV

R. V.

La Autoridad Portuaria de Vigo y ARVI han vuelto a sentarse para afinar la hoja de ruta del Vigo SeaFest, una cita que aspira a mantener su doble condición: gran escaparate del sector pesquero y evento de proyección social ligado a la cultura marinera de la ciudad. El presidente del Puerto, Carlos Botana, y el jefe del Departamento de Producción y Calidad, Nicolás Ruzo, mantuvieron una reunión de trabajo con responsables de la organización de armadores para coordinar esfuerzos de cara a la séptima edición del festival.

La convocatoria, también conocida como Festival ARVI do Peixe, se celebrará del 9 al 12 de julio en el entorno de As Avenidas, un emplazamiento que ya se ha consolidado como escenario natural de una programación que combina divulgación, promoción del producto y actividad para todos los públicos. En el encuentro, según la nota difundida, ambas partes compartieron un objetivo común: seguir haciendo del SeaFest «el gran escaparate mundial» de la pesca viguesa y de la identidad marinera local.

Cita clave

Botana enmarcó la cita como un elemento estratégico en un momento en el que, subrayó, el sector necesita respaldo institucional y social: «Se trata de una cita clave y estratégica, ya que ahora, más que nunca, el sector pesquero necesita del apoyo de todos», afirmó. El presidente portuario añadió además un mensaje de orgullo vinculado al posicionamiento del puerto: «Me siento orgulloso de tener el mejor Puerto Pesquero y el producto de mayor calidad del mundo».

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La reunión busca, precisamente, reforzar esa idea de marca: la de una ciudad que no solo vive del mar, sino que lo proyecta hacia fuera. Con el calendario ya marcado en rojo —del 9 al 12 de julio—, Puerto y armadores intentan que el SeaFest vuelva a funcionar como lo que pretende ser desde su origen: un festival con alma de lonja y vocación de escaparate.

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