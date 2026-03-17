Vigo inicia los actos de la Semana Santa 2026: pregón, horarios y recorridos de las procesiones
Las celebraciones religiosas comienza este martes con el pregón de Monseño Leonardo Lemos Montanet, obispo de Ourense, en la Basílica de Santa María
Los actos religiosos de la Semana Santa de Vigo 2026 comienza el martes 17 de marzo con el pregón de Monseñor Leonardo Lemos Montanet, obispo de Ourense, en la Basílica de Santa María. Será a las 19.30 horas. En la celebración actuará el Coro de Voces Graves de Vigo y Ensemble Vocal Ángel Barja.
El primer paso que saldrá a la calle en la Semana Santa de Vigo 2026 será, como de costumbre, el del Domingo de Ramos. La «Borriquita» realizará su tradicional recorrido por el centro de la ciudad, que se llenará de fieles con palmas y olivos y que celebrará la gran bendición en Porta do Sol el domingo 29 de marzo. Coincidirá, además, con el fin de semana grande de la Fiesta de la Reconquista de Vigo.
La procesión del Domingo de Ramos en Vigo será la primera de varias. A continuación puedes consultar la fecha, el horario y el recorrido de todas las procesiones de Semana Santa en Vigo 2026
Procesiones de Semana Santa en Vigo 2026
Domingo de Ramos: 29 de marzo
11.00 horas: Bendición y Santa Misa en la iglesia de María Auxiliadora presidida por el obispo de Tui-Vigo, Antonio José Valín Valdés.
12.00 horas: Salida de la procesión del Domingo de Ramos de Vigo.
Recorrido: Ronda de Don Bosco, Progreso, Velázquez Moreno, Príncipe, Porta do Sol (Bendición de Ramos, 12.45 horas), Policarpo Sanz, García Barbón y templo de Santiago el Mayor.
13.30 horas: Santa Misa en la iglesia de Santiago el Mayor.
Jueves Santo: 2 de abril
El 2 de abril, Jueves Santo de la Semana Santa de Vigo 2026, a partir de las 20.00 horas, saldrá la procesión desde el templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús.
Recorrido: Parroquia del Sagrado Corazón, Rosalía de Castro, Serafín Avendaño, García Barbón, Colón, Príncipe y Porta do Sol.
Teis
En Teis, el Jueves Santo, a las 19.00 horas, se llevará a cabo la tradicional procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Empezará y terminará en la iglesia del Divino Salvador.
Recorrido: Iglesia Divino Salvador, Camiño Real, Camiño da Chumba, avenida de Galicia, Camiño Caixide y Camiño Real e Iglesia Divino Salvador.
Viernes Santo: 3 de abril
El día 3 de abril, Viernes Santo, a las 20.00 horas, saldrán simultáneamente la procesión de la Virgen de la Amargura desde el templo parroquial del Sagrado Corazón y la procesión del Sto. Entierro y de la Virgen de los Dolores desde la concatedral-basílica de Santa María. El encuentro será el cruce de Colón.
El Viernes Santo se celebrará también a partir de las 23.00 hora el Vía Crucis en A Guía.
Semana Santa en Bouzas
- Domingo de Ramos 12.25 horas: Procesión de La Borriquita
- Jueves Santo 20.00 horas: Procesión del Nazareno y la Dolorosa
- Viernes Santo 20.00 horas: Desenclavo y Procesión del Santo Entierro; 21.25 horas: Meditación de las siete palabras y Procesión de la Soledad
- Domingo de Pascua 12.10 horas: Procesión del encuentro
Horario Misas del Triduo Pascual
Santiago el Mayor
Jueves: 17.00 horas.
Viernes: 17.00 horas.
Sábado: 22.30 horas.
Concatedral Santa María
Jueves: 18.30 horas.
Viernes: 18.30 horas.
Sábado: 22.00 horas.
Sagrado Corazón
Jueves: 19.00 horas.
Viernes: 19.00 horas.
Sábado: 23.00 horas.
Puedes consultar también el programa completo de la Semana Santa de Vigo 2026 en la página web de la Diócesis Tui-Vigo.
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