El PP se reivindica como alternativa «seria y fiable» al gobierno de Caballero
El conselleiro de Sanidade, presente en el acto, destacó la inversión de «más de mil millones de euros anuales» en el área sanitaria de Vigo
El PP de Vigo celebró ayer una junta local abierta en la que su presidenta, Luisa Sánchez, hizo balance de la «intensa actividad» desarrollada por la formación en los últimos meses. Durante su intervención, Sánchez destacó las visitas de dirigentes del partido a nivel nacional, así como las reuniones mantenidas con colectivos y asociaciones de la ciudad. También puso en valor la puesta en marcha de encuentros mensuales itinerantes con los presidentes de distrito y el refuerzo de la estructura interna, basado en un «diálogo constante» con los cargos orgánicos y el contacto habitual con Nuevas Generaciones, interventores y apoderados.
El acto, al que asistieron cerca de 200 personas, contó además con la presencia del presidente provincial del partido, Luis López, y del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Este último subrayó que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) destina más de mil millones de euros anuales al área sanitaria de Vigo y destacó el impulso a la Atención Primaria con la apertura del centro Olimpia Valencia, el CIS más grande de Galicia. Gómez Caamaño respondió además a las preguntas planteadas por los asistentes.
En clave política, Luis López animó a la militancia a continuar trabajando de forma conjunta en un año que calificó de «clave» para consolidar al PP de Vigo como una alternativa «seria y fiable». En este sentido, criticó al PSOE local por, según señaló, no ofrecer soluciones al problema de la vivienda y por estar «avergonzado de sus jefes» en los ámbitos autonómico y nacional.
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