La Policía Local de Vigo intercepta un patinete trucado para circular a 60 km/h, más del doble de lo permitido

El velocímetro que está testando la Policía Local de Vigo para poner coto a los patinetes trucados, como adelantó FARO DE VIGO, comienza a dar frutos. Ayer, durante uno de los controles que están realizando los agentes junto al carril bici de Camelias interceptaron un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) cuya velocidad máxima alcanzaba los 60 km/h, más del doble de lo permitido (25 km/h).

Los hechos ocurrieron durante uno de los controles rutinarios que la Policía Local está realizando en las inmediaciones del concello, aunque los controles se realizarán también en otros puntos de la ciudad. Según fuentes policiales, entre las personas que pararon ayer para examinar su patinete eléctrico, estaba una mujer cuyo vehículo, al ponerlo sobre el velocímetro, arrojó una velocidad máxima de casi 59,9 km/h.

Por este motivo, los agentes tuvieron que decomisarle su Vehículo de Movilidad Persona y su conductora se enfrenta a una multa de 500 euros por circular con un patinete trucado.

Controles con velocímetro

El velocímetro que está utilizando la Policía Local para localizar los patinetes trucados es un instrumento compuesto por dos bases sobre las que se apoyan las ruedas de los vehículos y, con la ayuda de la tecnología, permite medir en el momento la velocidad máxima que pueden alcanzar.

Borja Melchor

Durante el primer control realizado en Vigo la semana pasada, los agentes, en declaraciones a FARO, admitieron que «son habituales» los atestados por accidentes o atropellos con participación de vehículos de movilidad personal, ya sea por exceso de velocidad o por circular en zonas en las que no se debe. Una situación que puede verse agravada si se circula por encima de los 25 km/h o no se respetan los límites de cada zona: tienen que ir por el «margen derecho» de la calzada o por carril-bici y similares; está vetado su uso en aceras o zonas peatonales. En estos casos, deben bajarse del VMP, apagarlo y empujarlo. En las calles con prioridad peatonal, no pueden superar los 10 km/h; el límite se reduce a 5 km/h cerca de viandantes, siempre que la distancia sea de al menos 1,5 metros y 2 metros con respecto a las fachadas de los edificios.

Multas por exceso de velocidad

La ordenanza municipal que regula el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) en Vigo establece un régimen sancionador con multas de hasta 500 euros en función de la gravedad de la infracción. Las conductas se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones variadas: hasta 100 euros en el caso de las leves, de 101 a 200 euros para las graves y de 201 a 500 euros para las muy graves.

En el caso del patinete trucado para circular a 60 km/h, esta infracción está considerada como muy grave, ya que se incluye en esta categoría «superar en más de un 50% la velocidad máxima permitida». También se tipifica como muy grave circular bajo los efectos del alcohol o de las drogas o hacerlo de forma temeraria generando riesgo para otros usuarios de la vía.

Tira cómica de Davila sobre uno de los patinetes eléctricos trucados interceptado en Vigo / FdV

Pese a que este patinete podía circular a una velocidad de 35 km/h por encima de la permitida, no es el caso más flagrante que se ha encontrado la Policía Local. Hace varios años llegaron a interceptar un patinete que podía alcanzar los 99 km/h y al que, además, le habían instalado un transportín.