El obispo de Ourense, en el pregón de la Semana Santa de Vigo: «La grandeza de la fe cristiana no tiene horizontes»

«La grandeza de la fe cristiana no tiene horizontes». Es uno de los mensajes que trasladó el obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, en su lectura del pregón de la Semana Santa de Vigo, que tuvo lugar este martes en la Concatedral–Basílica de Santa María (la Colegiata). Es el acto que da por iniciada esta celebración, la cual vivirá sus jornadas grandes entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril.

Ante autoridades civiles, militares, judiciales, académicas y eclesiásticas —el obispo emérito de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, y el actual, Antonio Valín Valdés—, Lemos destacó que Vigo es una ciudad «moderna y cosmopolita» y rechazó que la Semana Santa sea, como la consideran «algunos», un «atentado a la libertad de expresión, una pretensión de un pequeño grupo que quiere imponer sus convicciones religiosas o la reacción del clero que lucha con todas sus fuerzas por no desaparecer del ámbito social y seguir manteniendo su poderío y presencia en una realidad que ya no le pertenece». «Nada de eso», sentenció.

Subrayó que la Semana Santa de Vigo es «piedad, historia, cultura, arte y, por qué no, también turismo», que «supone desarrollo y progreso para un pueblo que está sufriendo en los últimos años graves vicisitudes». «¿Acaso se oponen o contradicen estas realidades? Creo que todo lo contrario, porque todo aquello que afecta a lo más humano del hombre interesa a la Iglesia, porque ella, como Madre y Maestra, experta en humanidad, mejor que nadie ha sabido descubrir que su camino es el camino del hombre. El auténtico camino de la nueva tarea evangelizadora pasa por el corazón del hombre que se exterioriza, tantas veces, a través de estos signos de piedad y devoción», anotó.

Autoridades presentes en el acto celebrado en la Colegiata / Pedro Mina

«Falsos paraísos»

Apuntó que, si le arrancamos al ser humano «sus manifestaciones religiosas, tal como pretendieron hacerlo algunas poderosas ideologías decimonónicas, que sembraron tanto dolor en el pasado siglo XX, nos daremos cuenta de que reduciremos la persona humana a su propia finitud y contingencia, buscando dioses nuevos y construyendo falsos paraísos».

Lemos aseguró que la religión «no es algo epidérmico o accidental, que se tiene o no, que se elige o se puede rechazar a discreción, sino que es esa realidad profunda que está enraizada en lo más íntimo de nuestro ser». «Y esto es así porque toda persona humana es un ser religioso, religado íntimamente consigo mismo, con los otros y con Dios. De ahí que, cuando se pretende cercenar del corazón del hombre toda esa dimensión de trascendencia, se trunca toda esperanza y la inteligencia del corazón humano, sediento de Dios, va en busca de esos sucedáneos que la sociedad contemporánea, bajo apariencia de progreso, presenta como auténticos cauces liberadores cuando lo único que hacen es aherrojar el espíritu humano en este neopaganismo consumista actual», reflexionó. Tras su intervención, se celebró un concierto a cargo del Coro de Voces graves de Vigo y del proyecto Ensemble Vocal Ángel Barja.