Fernando Franco, el periodista que sabía escuchar
Teo Cardalda
Se nos ha ido Fernando Franco en Salamanca, y la noticia cae como una campana lenta en mitad de la mañana. Hay silencios que pesan más que muchas palabras, y hoy el silencio tiene su nombre.
Fernando era de esos periodistas que sabían escuchar antes de preguntar, de los que entendían que detrás de cada canción, de cada artista, hay una vida entera tratando de explicarse. No buscaba el titular fácil; buscaba la verdad pequeña que vive en las historias.
Recuerdo nuestras conversaciones como quien recuerda una buena noche de música: con calma, con respeto, con esa curiosidad limpia que él tenía por todo lo que merecía ser contado.
Fernando no solo hacía periodismo, hacía memoria.
Hoy Vigo pierde una voz, y muchos de nosotros perdemos a un amigo que miraba el mundo con inteligencia, con ironía y con humanidad. No veas el disgusto de la Monsonis, como tú la llamabas...lo peor es que no va a poder ir a despedirse porque esta tirada con mi hija Maya en un país de Oriente sin poder volver por esta puta guerra, no, quieto...no vayas a buscarla tú que además de periodista siempre has sido todo un caballero.
Allá donde esté ahora, seguro que seguirás haciendo preguntas.
Y nosotros, desde aquí, seguiremos intentando responder con canciones.
Un abrazo grande para su familia, sus amigos y todos los que lo quisieron.
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