Un incendio en una cocina del centro de Vigo moviliza a los Bomberos y Policía Local

Susto en el centro de Vigo por el despliegue de un operativo de emergencias a última hora de este martes 17 de marzo. Un incendio en una cocina de la calle Ecuador obligó a movilizar a Bomberos y Policía Local para evitar males mayores en el mismo. El inmueble afectado era el del número 10 del céntrico vial, a escasos metros de Praza do Rei.

La llamada de un particular puso en marcha a las 21.35 horas un operativo de dos camiones de efectivos desplazados desde el parque de Teis. Al mismo tiempo, cuatro agentes policiales acudieron en moto al mismo para realizar labores de apoyo.

A pesar de que fue necesario cortar el tráfico de la calle desde la intersección con Joaquín Loriga no hubo que lamentar daños mayores. Menos de diez minutos después de su llegada el operativo finalizaba al sofocar este pequeño «conato» de incendio.