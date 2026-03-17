La pluma que dio alas a la moda gallega

Antes que el de «periodista perfecto y un coloso de la comunicación», el primer recuerdo que rescata es el de «una persona divertida» con la que, en materia de moda, no trabajó porque llegó «tarde». El diseñador vigués Gene Cabaleiro compartía amistad con Fernando Franco y , a su vez, con María Moreira, a la que el periodista de FARO dedicaba unas palabras hace un mes en «Retratos augustos», definiéndola como la «reina del punto» de los 80 y con la que viajó a Madrid, Barcelona y París para ser testigo directo del éxito de sus colecciones. Y, precisamente, por el trabajo de «empuje» comunicativo de la marca de Moreira, Gene Cabaleiro dice: «Le respeté siempre y creo que con ella hizo una muy buena labor».

Si bien apunta que «la moda es algo que funciona sola», en alusión a Fernando Franco y a su contribución al mundo del diseño gallego, Gene Cabaleiro reconoce que «es muy importante que haya gente que la empuje y él, desde su punto partida y desde el corazón de una de las partes interesantes de la moda, para mí era un top, porque no se trata solo de las crónicas, era una de esas personas que siempre estaba ahí para lo que fuera y a la que no necesitabas pedirle. En su territorio, fue justo y si escribió bien de alguien es porque esa persona lo tenía absolutamente merecido».

Desde otra perspectiva del sector y también desde aquella mirada de niño que lo recuerda siempre presente en los desfiles, entre lo personal y lo profesional, David Cabaleiro completa el testimonio de su padre recordando a Fernando Franco como «una persona entrañable y con un conocimiento cultural inmenso, pero sobre todo de la ciudad de Vigo, siendo cronista de primera mano de una época en la que tuvo lugar el bum de la moda gallega y que él apoyó muchísimo». David Cabaleiro explica, en este sentido, que «la moda fue uno de los primeros movimientos tras finalizar la dictadura que surgió tanto en Vigo como en el resto de Galicia y España, siendo pioneros a la hora de hacer desfiles y eventos, y Fernando fue cronista de primera mano de esa época gloriosa de la moda y del mundo de la cultura. De algún modo, también fue cronista de la historia de España porque lo bonito de aquel momento es que no había habido otra época igual, no existía un pasado de aquellos movimientos».

Es muy importante que haya gente que empuje la moda y Fernando, para mí, era un top Gene Cabaleiro — Diseñador

Gene Cabaleiro hace referencia a que el periodista vigués siempre tuvo «mucho respeto» por el sector y de ello da fe un David Cabaleiro de apenas 8 años al que habían llamado de la televisión gallega para participar en un programa en el que le preguntaron si «vía a moda». Su respuesta fue «ás veces», lo que le valió una «bronquita» de Fernando al salir: «¿Pero cómo se te ocurre decir a veces? ¡Tienes que decir siempre!».

Fue cronista de primera mano de una época gloriosa de la moda y la apoyó mucho David Cabaleiro — Hijo de Gene Cabaleiro

A esta anécdota que guarda con mucho cariño se le suma otra más reciente y que para él fue especialmente importante, pues Fernando Franco quiso contar con su visión y conocimiento del sector en el libro «40 anos da moda en Galicia», publicado en 2022. «Me ocupé de un capítulo en el que se abordaba la transformación de lo analógico a lo digital, que es precisamente lo que estamos viviendo en la actualidad con las redes sociales y que faltaba en el libro, y también del de la historia de mi padre. Fernando era una persona generosa en cuanto a conocimiento, pero también a la hora de poner en valor a los demás, porque tú estás trabajando y piensas que en tu ciudad nadie te va a reconocer, pero entonces él te mencionaba en sus crónicas y era de agradecer, porque hacía que te sintieras valorado».

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En una entrevista en FARO sobre el libro, Fernando Franco afirmó que «sin la mano de obra de costureras tan buenas en Galicia hubiera sido imposible el bum de la moda gallega; no solo teníamos la larga experiencia de modistas sino de empresas del sector sin nombre llenas de mujeres». En aquella misma conversación sobre «40 anos da moda en Galicia», el periodista vigués recuperaba una anécdota en Paría en 1985, cuando diseñadores gallegos desfilaron en París, y con el propio Gene Cabaleiro como protagonista: «Las ropas de varios diseñadores quedaron bloqueadas por un atasco por la nieve en la frontera. Estábamos a punto de empezar el desfile y faltaba ropa de cuatro o cinco diseñadores. Al final, Gene Cabaleiro, que creo que ya había inaugurado tienda propia en París, cedió ropa a otras marcas pero nadie se enteró», para continuar recordando de aquellos tiempos que «Masiel, Almodóvar y Lucía Bosé eran asiduos a los primeros desfiles de firmas gallegas. Había mucha vinculación. Cuando íbamos a presentar los desfiles de María Moreira a Cibeles en Madrid hacíamos grandes fiestas en el Palace a los que acudían Masiel y Almodóvar porque él en alguna película llevó ropa de Moreira».