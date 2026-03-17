Ecoloxistas en Acción pide resituar las estaciones de calidad del aire de Vigo y A Coruña en «puntos críticos»

Ecoloxistas en acción destaca que la localización de las estaciones de medición de la contaminación atmosférica es uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la calidad del aire. Indica que, en España, se recolocaron muchas estaciones «conflictivas» (habitualmente las de tráfico) en vías secundarias. Esta práctica abusiva, también recurrente en otros países europeos, motivó en 2019 una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y, posteriormente, una regulación más estricta a través de la nueva Directiva 2024/2881 sobre calidad del aire, actualmente en proceso de transposición a la normativa española.

La entidad informa que la nueva normativa europea establece que la localización de los puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana debe determinarse de manera que proporcione datos fiables sobre los niveles de concentración en los puntos críticos de contaminación dentro de las zonas, preferiblemente en áreas sensibles como zonas residenciales, centros educativos, hospitales o áreas de oficinas. En palabras de Ecoloxistas en Acción, estos puntos deben situarse «de maneira que proporcione datos fiables sobre os niveis de concentración nos puntos críticos».

Cuando el objetivo sea evaluar la aportación del tráfico rodado, los puntos de muestreo deben ubicarse de forma que aporten datos sobre las calles donde se registran las concentraciones más elevadas, teniendo en cuenta el volumen de tráfico, las condiciones de dispersión local y el uso del suelo, por ejemplo en «desfiladeiros urbanos», según recoge la organización.

Análisis de 25 estaciones

En este nuevo contexto normativo, el informe de Ecoloxistas en Acción analiza un total de 25 estaciones oficiales de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico en distintas ciudades españolas, entre ellas, A Coruña y Vigo. Para cada estación, se evalúa su localización y su grado de adecuación a los requisitos establecidos en la nueva directiva europea.

El análisis se centra en factores como el tipo de entorno (urbano, suburbano o rural), la proximidad a fuentes de emisión, las características del viario, el uso del suelo circundante, la morfología urbana, la presencia de obstáculos físicos y las condiciones locales que influyen en la dispersión de contaminantes.

Como resultado, el informe concluye que tres cuartas partes de las estaciones analizadas (19 de 25) presentan algún grado de limitación respecto a los criterios de implantación. Entre ellas figuran la estación viguesa de Coia, situada en el entorno de la Avenida de Castelao, y la coruñesa de Riazor, en la calle Gregorio Hernández.

25 metros en Coia

En el caso de Vigo, Ecoloxistas en Acción señala que, en Coia, «a distancia ao bordo da calzada é superior aos 10 metros permitidos», alcanzando los 25 metros. Una deficiencia similar se detecta en Riazor, donde «a distancia á calzada é de 16 metros» y, además, la estación se encuentra elevada sobre la calle, en un aparcamiento.

Como conclusión, la organización advierte de que solo una pequeña parte de las estaciones cumple adecuadamente su función en términos de representatividad de la exposición de la población, existiendo una mayoría de emplazamientos con adecuación limitada o insuficiente según la nueva normativa europea. «Só unha pequena parte das estacións analizadas cumpre adecuadamente a súa función», subraya.

Por ello, Ecoloxistas en Acción pide al Gobierno que, en el proceso de transposición de la directiva al derecho español, se establezca «un prazo temporal dun ano» para revisar la ubicación de las estaciones urbanas orientadas al tráfico, garantizando al menos un punto de medición en zonas críticas y evitando que se pasen por alto superaciones de los valores límite. Asimismo, reclama que estos procesos se sometan a participación ciudadana.