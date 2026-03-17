Condenado a dos años de prisión por vender hachís a una menor en Vigo

Un joven aceptó este martes una pena de dos años de prisión, que se le sustituirá por una orden de expulsión del territorio nacional con prohibición de volver a entrar en un período de siete años, por vender hachís a una menor de 14 años de edad. El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa rebajó la petición de condena inicial, que era de casi cuatro años de cárcel. La conformidad se materializó en una vista celebrada en la plaza 1 de la Sección penal del Tribunal de Instancia de Vigo.

El acusado, que en la actualidad está en prisión, asumió concretamente la autoría de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que no causa un grave daño a la salud, pero concurriendo el subtipo agravado de facilitación de droga a menores de 18 años.

En las escaleras de la calle Navarra

Los hechos ocurrieron sobre las 15.40 horas del día 18 de junio de 2024, en las escaleras de la calle Navarra de Vigo, cuando el acusado facilitó a una menor de 14 años de edad dos bolsitas de plástico que contenían 2´375 gramos de hachís, valorados en 16 euros. En el posterior cacheo, al hombre se le ocuparon además un porro de hachís y otros dos pequeños trozos de la misma sustancia.

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El acusado, natural de Brasil, no reside legalmente en España según certificó la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la fecha de los hechos, teniendo incoado un expediente de expulsión del territorio nacional por estancia irregular, «no concurriendo razón alguna que justifique su permanencia en nuestro país, ni motivo que exija el efectivo cumplimiento de la pena en España», según refiere el escrito de calificación del Ministerio Fiscal.