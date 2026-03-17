La ciudad honrará a su cronista Fernando Franco con el título de Vigués Distinguido

«Estaban todos menos tú

Todos menos tú... »

Mucho de Sabina había en Fernando. Y esta letra de una de sus canciones condensa la tarde este martes en la que decenas de vigueses, muchos familiares y amigos, pero también compañeros de fatigas, de la música y de trabajo, dieron su último adiós a Fernando Franco, señero periodista y cronista de la sociedad local, «una red social en sí misma» como bien acertaron a definir los que lo disfrutaron.

Por el tanatorio de Pereiró fueron pasando conocidos y allegados del referente vigués, entre ellos el alcalde de la ciudad, Abel Caballero quien a su salida confesó que propondrá a Fernando para el reconocimiento de Vigués Distinguido a título póstumo. El regidor explicó que será este viernes o ya el próximo lunes cuando desde Praza do Rei se convoque un Pleno extraordinario para proponer este nombramiento, galardón que le será entregado a un familiar o allegado en la gala que tendrá lugar el próximo día 26 de marzo en el Auditorio Mar de Vigo.

Al igual que el alcalde Caballero, personalidades del ámbito de la política e institucional como Luis Espada, antiguo Valedor del ciudadano y ex rector de la Universidad de Vigo, se acercaron hasta las inmediaciones de Pereiró para dar su último adiós al genio de la pluma. También lo hicieron referentes musicales de la ciudad como Antón Reixa, líder de Os Resentidos o Mon Cancela entre otros.

Antiguos compañeros, no solo de su cabecera, FARO DE VIGO, sino también muchos otros que han tenido la oportunidad de compartir con él actos y convocatorias también se acercaron hasta el tanatorio vigués. Se sintió también el calor de todos sus allegados de Salamanca, donde falleció Fernando a consecuencia de la larga enfermedad que padecía; en tierras castellanas también lo «lloran» sus «Sesenteras», como rezaba una de las coronas de flores que presidía la entrada de la sala número 10 del tanatorio Ermovisa, en Pereiró.

Último portador del estandarte del Cristo de la Victoria, la parroquia de La Soledad quiso también rendir una particular homenaje a Fernando Franco. Y así lo hizo su también fiel amigo Monseñor Alberto Cuevas con una misa en su honor ayer a las 19.00 horas en la iglesia de O Castro, a la que se acercaron fieles y conocidos del periodista.

Si por muchas cosas era conocido Fernando, su vinculación a la Movida y su innata forma de relatar los acontecimientos que ya bajo penumbra hacían vibran a la ciudad motivó que dueños y propietarios de los bares con más solera y que marcaron el paso de los actuales también se personaran para despedir a Fernando desde el tanatorio vigués.

Por supuesto, ahí se encontraba su familia, entre ellos su mujer y amistades, que recordaban anécdotas cada cuál más vivida de sus aventuras y afables últimas charlas con Franco.

Y es que la noticia, que se producía a primera hora de la mañana de este pasado lunes, caló enseguida en el mundo de la cultura viguesa, que resiente la pérdida de una figura vinculada hasta el tuétano a la órbita de la moda, la música y la sociedad de la ciudad que tan bien supo describir con su prolífica pluma.

Sus últimos años los pasó en Salamanca pero aún sistemáticamente regresaba a Vigo para reunirse con los suyos y caminar por una ciudad que estuvo a la altura de un genio de las letras, quizás inigualable, quizás imperecedero.

A lo largo del día de hoy, la capilla ardiente permanecerá abierta hasta las 17.00 horas, momento en el que comenzará una celebración no religiosa en la que sus amigos más cercanos tomarán la palabra. A continuación, sus restos serán incinerados en la más estricta intimidad.