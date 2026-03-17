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Uno de cada cuatro centros públicos de Vigo busca director para el nuevo curso lectivo

Renuevan equipo directivo tras cumplir los dos años, o tan solo uno, de asignación obligada por Inspección ante la falta de voluntarios

La enorme burocracia del cargo y los bajos incentivos económicos motivan la escasez de aspirantes

Afecta a la continuidad del proyecto educativo del centro educativo

Estudiantes a la salida de un instituto público de Vigo

Estudiantes a la salida de un instituto público de Vigo / Marta G. Brea

Elena Villanueva

Vigo

Pocos aspirantes a docentes afrontan su formación y oposición de educación con la finalidad de ser director. Y si alguno o alguna lo hace, pierde las ganas una vez conoce la responsabilidad y funciones del cargo. Excesiva burocracia y los bajos incentivos económicos motivan la falta de voluntarios año tras año en la convocatoria del concurso de méritos para ser director o directora de centros educativos.

Para el próximo curso, no hay sorpresas. Uno de cada cuatro colegios e institutos públicos de Vigo, concretamente un total de catorce, vuelven a dejar su plaza libre, la gran mayoría por cumplirse los 2 años de periodo «obligado» por la Consellería de Educación. Y es que si no hay voluntarios (cuyo periodo de vigencia es de 4 años), Inspección Educativa nombrará «a dedo», también denominado de forma extraordinaria, a un miembro del claustro que deberá ostentar el cargo de director o directora durante dos años, uno en algunas excepciones.

Centros con vacantes

Y es lo que ha ocurrido con buena parte de los centros que ofertan esta vacante para el curso 2026/2027 en el término municipal vigués: tanto los CEIP O Sello, Frián-Teis, Sobreira-Valadares y Josefa Alonso como los IES San Tomé, O Castro y Valadares ya habían tenido que renovar equipo directivo en el 2024, tal y como se recoge en la orden de 22 de marzo de 2024 y ahora, dos años después, vuelven a hacerlo.

En cuanto al IES Ricardo Mella y al CEE Saladino Cortizo, cuyas plazas de director también están libres para el próximo curso, fueron renovadas en 2025, en 2023, en 2021 y en 2020 en el caso del instituto y en los años 2025, 2022 y 2021 para el centro de educación especial. Los restantes centros que ofrecen esta plaza son los IES A Guía e IES de Teis; el CEIP Igrexa-Valadares y las EEI Hernán Cortés y EEI Monte Alba.

Mesa sectorial

Esta propuesta de plazas de dirección se ha hecho pública a través de diferentes sindicatos tras la reunión de la Mesa Sectorial con la Consellería de Educación. Desde Anpe sostiene que el puesto debe estar «más reconocido» y sobre todo, la decisión «debe emanar de los claustros y de los consellos escolares. Piden también rebajar la antigüedad como personal docente 5 a 3 años para optar al cargo.

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El mantenimiento del equipo directivo durante los 4 años (puede prorrogarse hasta un máximo de 12) que marca el nombramiento voluntario favorece la implantación de un proyecto educativo y una línea de continuidad en el centro, máxima que desaparece cuando cada escasos dos años, el centro renueva su directiva y con ella sus propuestas o planes a largo plazo.

Antigüedad de 5 años y un plan para el éxito escolar

Uno de los graves problemas de la función directiva es, precisamente, encontrar quién la ostente. La burocracia, papeleo y responsabilidad lastran un cargo cuyos requisitos son los siguiente: el personal docente que quiera presentarse al puesto debe tener una antigüedad como funcionario público de 5 años, superar un curso de formación para la función directiva, y presentar un proyecto que garantice el éxito escolar, atienda a la igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación y contra la violencia de género. Si se presenta algún voluntario, su periodo en el cargo será de 4 años. Ante la ausencia de candidatos, será Educación quien nombre al director, que lo será por mínimo 2 años.

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