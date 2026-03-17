Caballero denuncia «trampas y maquinaciones» contra Vigo y pide que la FIFA inspeccione Balaídos ya

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a elevar este martes el tono en la batalla por la candidatura de Balaídos como sede del Mundial de Fútbol 2030. El regidor aseguró que la ciudad mantiene una «oposición frontal» por parte del presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, y del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, a los que acusó de trabajar para retrasar cualquier decisión que permita a Vigo recuperar su posición en el mapa mundialista.

Caballero explicó que planteó a la Federación que la FIFA visite «de forma inmediata» Balaídos, aprovechando que los inspectores están estos días en España. «Que vinieran a tomar nota, que vinieran a ver las obras como están avanzando», reclamó el alcalde, que defendió que el estadio se encuentra en plena transformación: «Está avanzadísima la grada de Gol» y, según su versión, también se trabaja ya en Tribuna con el movimiento de colectores.

El alcalde insistió en que el proyecto municipal contempla un estadio de 43.000 espectadores, y vinculó esa cifra a la necesidad de que los técnicos internacionales comprueben sobre el terreno el grado de avance. En su intervención, reiteró que Vigo «ganó» en su momento la condición de sede y que fue apartada después «con engaños, con trampas y con maquinaciones», por lo que considera «absolutamente pensable» que ahora se active una visita para reabrir el proceso.

Sin embargo, según relató Caballero, la respuesta federativa fue negativa: «La Federación dijo que no, que no se puede visitar», reprochó, preguntándose públicamente «por qué» si, sostiene, la propuesta viguesa es equiparable a la de otras ciudades.

El regidor atribuyó esta negativa a una estrategia deliberada de dilación: «Nos dicen que en otoño… otros ocho meses más de retraso», afirmó, advirtiendo de que esa demora busca que «no nos dé tiempo a hacer la reforma». En ese marco, acusó a Louzán y Rueda de intentar posponerlo todo para no tener que «avanzar el dinero» que, según señaló, correspondería a la Xunta y a la Diputación en la reforma de Tribuna.

Caballero cerró su mensaje con una advertencia política y una exigencia directa: «Rueda no quiere que Vigo sea sede, Louzán no quiere que Vigo sea sede y el Partido Popular de Vigo no quiere que Vigo sea sede», insistió, antes de reclamar de nuevo que la FIFA visite Balaídos «mañana mismo». A su juicio, una inspección inmediata evidenciaría por qué Vigo fue apartada y abriría un debate incómodo: «Empieza a parecer que no están cumpliendo desde la Federación los códigos éticos de la FIFA», concluyó.