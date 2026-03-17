El BNG insiste a Aena para que frene la torre de control remota del aeropuerto de Vigo por «seguridad aérea»

El BNG de Vigo ha exigido este martes a Aena que desista del modelo de torre de control remota en el aeropuerto de Peinador y paralice su ampliación horaria, una decisión que la formación nacionalista califica de «auténtica temeridade» por el impacto que, a su juicio, puede tener en «algo tan fundamental como a seguridade aérea».

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, sostuvo que Vigo no debe convertirse en un escenario de pruebas para un sistema que, denuncia, busca reducir costes a costa de recortar garantías. «Vigo non pode ser un laboratorio de probas. Non se pode xogar coa seguridade para experimentar cun modelo máis barato e precario», afirmó, al tiempo que criticó que Aena pretenda ampliar el uso de una torre remota ubicada, según su descripción, «nun soto, sen visibilidade directa sobre a pista e sen unha visión completa de 360 graos».

El BNG vincula su rechazo a la falta de visibilidad directa y a la ausencia de visión de 360º, y asegura que la preocupación no es solo política. Igrexas subrayó que, en su opinión, hay advertencias reiteradas por parte del propio sector: «Os controladores e as controladoras levan tempo sinalando que a presenza física na torre e a visibilidade directa seguen sendo elementos esenciais, especialmente nun aeroporto como o de Vigo, con condicións meteorolóxicas complexas».

Pese a ello, la formación sostiene que Aena continúa avanzando en una estrategia que define como «recortes disfrazados de innovación». «O que se pretende é abaratar custos reducindo garantías, ignorando o criterio técnico e o interese da cidade», añadió el portavoz nacionalista, que considera que Peinador tiene un papel estratégico en la conectividad y el desarrollo de Vigo.

Reclamación: torre física «ao cento por cento»

El BNG plantea una demanda concreta: que el tráfico aéreo de Peinador sea gestionado «ao cento por cento e en todos os horarios» desde la torre de control física, rechazando cualquier implantación —o ampliación— del sistema remoto por entender que reduce las condiciones de seguridad.

«Non se pode impor este modelo desde un despacho a quilómetros de distancia, como se o de Vigo fose un aeroporto secundario», advirtió Igrexas, antes de cerrar con un mensaje de tono contundente: «Peinador non é un aeroporto de segunda e non imos permitir que se utilice como banco de probas para decisións que poden afectar á súa seguridade. O que está en xogo é algo demasiado serio como para improvisar: a seguridade das persoas».

La formación nacionalista sitúa así el debate en el terreno de la seguridad operacional y reclama a Aena un giro de rumbo: abandonar el modelo remoto en Peinador y garantizar que la operativa se realice desde la torre tradicional, sin ampliaciones de horario en un sistema que, según el BNG, no ofrece las mismas garantías.