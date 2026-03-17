Auxiliares de quirófano del Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»

El colectivo de técnicas de cuidados auxiliares de Enfermería del área de quirófano del Hospital Álvaro Cunqueiro han solicitado formalmente al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la evaluación de las condiciones en las que se realiza actualmente la desinfección de determinado material sanitario utilizado durante las operaciones, después de que algunas hayan sentido «sensación de mareo o cabeza embotada al final del turno, cefaleas e irritación ocular».

Según trasladan las trabajadoras en un comunicado, «el procedimiento se lleva a cabo en una sala destinada al material sucio procedente de quirófano» con «dimensiones reducidas» y sin «ventilación natural». Este desinfectante de alto nivel se emplea habitualmente para la limpieza de dispositivos médicos como fibroscopios y palas de laringoscopio utilizadas para la intubación de pacientes. Deben realizar una inmersión del material en una solución química contenida en un recipiente, que abren «repetidamente» durante la jornada para introducir y retirar el instrumental.

Según la información recogida en la ficha de seguridad del producto, las trabajadoras advierten que «este tipo de desinfectantes puede liberar vapores irritantes y requiere condiciones adecuadas de ventilación durante su manipulación».

Reclamación

Después de que algunas trabajadoras refirieran la «aparición ocasional de síntomas relacionados con la inhalación de estas sustancias» solo durante la jornada laboral. El colectivo ha solicitado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área Sanitaria de Vigo que se lleve a cabo «una evaluación específica del riesgo por exposición a agentes químicos, así como la revisión de las condiciones de ventilación del local y del procedimiento de desinfección utilizado».

Las trabajadoras han firmado un escrito con el que pretenden «garantizar que las condiciones de trabajo cumplan con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y asegurar que el procedimiento se realiza en condiciones adecuadas tanto para los profesionales sanitarios como para la seguridad del entorno asistencial».

Quieren colaborar con los servicios técnicos del Hospital Álvaro Cunqueiro para facilitar la evaluación y adoptar, en su caso, las medidas preventivas que se consideren necesarias.