Condenados a prisión tres estafadores por engañar a un vecino de Alcabre con las obras de reforma de su vivienda
La sección quinta impone un año y nueve meses de cárcel a los acusados tras cobrar por unos trabajos que apenas llegaron a una demolición mínima
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a un año y nueve meses de prisión a los tres acusados de estafar a un vecino de Alcabre con unas obras de reforma en su vivienda por las que llegó a adelantar 15.700 euros. El tribunal considera acreditado que los procesados actuaron «de común acuerdo» y que, amparándose en la apariencia de actividad empresarial de las mercantiles implicadas, cerraron un contrato de más de 38.000 euros sin intención real de ejecutar la reforma ni de devolver el dinero percibido.
La sentencia declara probado que, tras las negociaciones mantenidas en febrero de 2023, la víctima entregó 700 euros en efectivo y realizó cinco transferencias a la cuenta del principal acusado. A cambio, los ahora condenados solo llevaron a cabo una actividad «ínfima» de demolición, tasada en 443,95 euros, que la sala interpreta como una mera escenificación para aparentar el arranque de la obra. Los magistrados subrayan que no tramitaron a tiempo los permisos, que el material ni siquiera había sido pagado y que, pese a seguir reclamando más dinero para nuevos trabajos, no llegaron a ejecutar ni el baño ni otras actuaciones añadidas.
Frente a la versión de las defensas, que atribuyeron la paralización a un supuesto cambio del proyecto inicial por parte del propietario, la Audiencia concluye que no existió una causa real que justificase el incumplimiento. También descarta la nulidad de pruebas planteada por los letrados de los acusados y considera acreditada la participación conjunta de los tres, cada uno con un papel dirigido a reforzar la credibilidad de la operación.
Además de la pena de cárcel, la sala condena a los tres hombres a indemnizar conjunta y solidariamente al perjudicado con los 15.700 euros entregados, más los intereses legales y las costas del juicio. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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