Dos años de cárcel para un ladrón reincidente por robar embutidos y propinas en un céntrico bar de Vigo

Un ladrón reincidente con varias condenas a sus espaldas aceptó este martes dos años de prisión por robar embutidos y propinas en un céntrico bar de Vigo.

La conformidad se alcanzó en la audiencia preliminar celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, por lo que ya no será necesario señalar juicio. El acusado compareció por videoconferencia desde la prisión pontevedresa de A Lama.

Los hechos se remontan a las 08.25 horas del 25 de julio de 2025, cuando el acusado entró en el establecimiento Conserbar situado en la calle Ronda de don Bosco de Vigo, saltando por una ventana que está situada a dos metros del suelo. No consta, señala el escrito de la Fiscalía, que se produjeran daños en el bar.

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Una vez en su interior se apoderó de 25 euros en efectivo que había en la caja y del dinero del bote de propinas, así como de bandejas de embutido y queso loncheados. El acusado fue detenido cuando portaba la comida sustraída y dinero procedente del robo.