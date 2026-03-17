Una amplia programación cultural en Vigo para conmemorar el centenario de Carlos Oroza

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, participaron este martes junto con el presidente de la Asociación Évame-Oroza, Xabier Romero, en la presentación del programa de actividades culturales del colectivo creado para conmemorar el centenario del nacimiento del escritor Carlos Oroza, fallecido en Vigo hace 10 años.

La representante autonómica destacó la labor realizada por la asociación, nacida en 2022 para revitalizar el Casco Vello, y apuntó al «efecto dinamizador» de la cultura viguesa gracias a su programación. «O renacemento cultural e social do noso barrio histórico é un feito grazas ao traballo que realiza o voso colectivo a diario e como presidenta do consorcio quero felicitarvos por converter o edificio que rehabilitamos nun punto de referencia», señalaron desde la Xunta.

La programación, que cuenta con el apoyo de la Diputación y de la Xunta de Galicia, incluye una intensa agenda de actividades abiertas a la ciudadanía, entre las que destacan ocho exposiciones de arte, un ciclo de conferencias, recitales de poesía y eventos culturales propios que consolidan este espacio como uno de los focos culturales más dinámicos de la ciudad.

Luisa Sánchez puso en valor el trabajo desarrollado por la asociación en los últimos años para dinamizar la cultura en Vigo. «Évame-Oroza demostrou unha extraordinaria capacidade para xerar unha oferta diversa e aberta, que combina exposicións, actividades literarias e encontros con creadores e que enriquece a vida cultural da cidade», señalaron desde la Xunta.

En el ámbito expositivo, la programación reunirá a artistas de distintas generaciones y disciplinas, combinando nombres consolidados del arte gallego con creadores contemporáneos. Entre las muestras previstas figuran las exposiciones de HeyJuddy, Marta Bran o Jesús Otero, así como propuestas de artistas como Xosé Miranda, Blas González o Natasha Lelenco.

La programación también incluye una apuesta destacada por la recuperación y difusión de grandes figuras del arte gallego, con exposiciones dedicadas a Laxeiro y Mercedes Ruibal.

Exposición en la sede de Vigo

Uno de los momentos más destacados tendrá lugar en septiembre, cuando la sede de la Diputación en Vigo acoja la exposición «Oroza, poeta camiñante», dedicada a la vida y obra de Carlos Oroza.

La muestra permitirá recorrer la trayectoria vital y literaria del autor a través de paneles con material gráfico y textual procedente de su archivo personal, así como de una selección de objetos, libros, manuscritos y publicaciones que forman parte del legado que conserva la asociación Évame-Oroza. La exposición se completará con materiales audiovisuales que permitirán escuchar al propio poeta recitando y conocer documentos sonoros inéditos.

Conferencias y poesía escénica

Junto a las exposiciones, Évame-Oroza organizará un ciclo de conferencias bajo el título “Falamos de…”, en el que participarán especialistas de distintos ámbitos para abordar temas como el cambio climático, la novela negra gallega, la historia compartida entre Galicia y América Latina o el papel del cine en la educación.

Otro de los eventos más esperados por el público será la nueva edición de la “Sesión de espiritismo”, un recital de poesía escénica que combina lectura, teatro y participación del público en una propuesta singular que se ha consolidado como una de las citas más populares del espacio. La programación anual se completa con otras iniciativas como el Festival de Poesía y Oralidade Máis Alto que o Ceo.