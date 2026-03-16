CORTE DE CIRCULACIÓN
Vigo restringe el tráfico en la calle Barcelona por una obra frente a Urgencias de Povisa
Desvía todos los vehículos pesados hacia Gran Vía y suprime plazas de aparcamiento para canalizar la circulación de coches y motos
Vigo restringe el tráfico en la céntrica calle Barcelona desde este lunes y durante un periodo aproximado de una semana. Una obra de FCC Aqualia obliga a cortar la calzada a la altura del Hospital Rivera Povisa.
Pero este cierre no afectará a todos los automóviles, sino solo a los vehículos pesados, que tendrán que buscar recorridos alternativos, principalmente por Gran Vía.
Según informa la Concejalía de Tráfico, desde el lunes 16 de marzo se vetará el paso de vehículos pesados en la calle Barcelona por el tramo entre Tarragona y Salamanca. Este cierre se debe a la obra de acometida de saneamiento que Aqualia realizará a la altura del número 67, frente a la entrada de Urgencias de Povisa.
Para no cortar la calle a todo el tráfico, se suprimirá las plazas de aparcamiento de zona azul del margen izquierdo, por donde sí podrán pasar el resto de vehículos (no pesados) mientras se trabaja en la calzada. El tráfico pesado tendrá que desviarse por Gran Vía.
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