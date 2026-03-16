¿Vigo o Transilvania? En la primera quincena de marzo solo hubo 79 horas de sol

Venimos de unos meses angustiosos meteorológicamente hablando. En enero y febrero llovió durante más de 40 días seguidos. Durante toda la temporada el centro acumuló más de 550 litros por metro cuadrado y la estación del campus superó los 800, según Meteogalicia. No hay valores absolutos tan elevados para la ciudad desde que hay registros. En febrero las cifras vuelven a llamar la atención: en la estación del centro se registraron 329 litros, el mayor acumulado para un mes de febrero del siglo.

En marzo, durante la primera quincena del mes llovió ocho días, pero el anticiclón parece que tiene intención de quedarse. Mañana dan en Vigo 25 grados de máxima. El valor más alto registrado históricamente para este mes es de 28.6 grados y fue en 2021. Vienen días soleados y cálidos, a excepción de alguna precipitaciones aisladas el miércoles por la mañana, el jueves por la tarde y el viernes. Es todo un cambio de rumbo en lo que va de mes.

Hasta el fin de semana Vigo solo pudo disfrutar de 79 horas de sol, es decir, poco más de tres días. Los registros de meteogalicia muestran que el cielo estuvo cubierto la mayor parte del tiempo, aunque no estuviese lloviendo. Y aún así, ya son más que en enero cuando solo hubo 73 para todo el mes.

Los días con menos sol fueron el 5 con cero horas, y el 2, el 13 y el 14, con entre 30 y 80 minutos. Por otra parte, la jornada con más insolación fue el sábado 7. Hubo más de 9 horas, cuatro más que la media para este mes.

La insolación fue de un 46%, pues en la primera quincena de marzo hay alrededor de 11 horas y media de luz diaria y solo se registraron 79 horas en total. Más de la mitad del tiempo, el cielo estuvo cubierto.

Años anteriores

Marzo es un mes muy cambiante e inestable, primaveral. Si se comparan los datos con años recientes se observa una gran variabilidad en la insolación durante el mes de marzo. En la primera quincena de 2023 se registraron aproximadamente 73 horas de sol, mientras que en 2024 apenas se alcanzaron 57,9 horas, siendo el periodo más nuboso de los últimos años. En 2025, por el contrario, el cielo estuvo mucho más despejado y se acumularon 90,4 horas de sol, el valor más alto de la serie comparada.

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Con todo, enero sí que destacó. Fue uno de los meses más oscuros desde que hay registros. Solo hubo un 25% de insolación, con 73 horas. Durante años no se habían visto meses con al menos un 35%.