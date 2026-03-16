¿Tienes un proyecto innovador en Vigo sin presencia digital? Te buscan

La agencia local Esterea estrena Impulsa Vigo, una convocatoria abierta dirigida a ideas, proyectos e iniciativas vinculadas a la ciudad que se encuentren en fase inicial y que todavía no cuenten con presencia digital. La acción se enmarca en la celebración de su 15 aniversario y nace para que un proyecto innovador de Vigo «pueda dar el salto al entorno digital con una base sólida y acompañamiento profesional durante su primer año».

La convocatoria «está abierta a cualquier persona o equipo que tenga base en Vigo o mantenga una vinculación directa con la ciudad, siempre que el proyecto presentado no disponga todavía de página web», según informan fuentes conocedoras de la iniciativa. El plazo para enviar candidaturas permanecerá abierto hasta el 23 de marzo a las 23.59 horas. Se pueden remitir a través del formulario habilitado por Esterea.

Un jurado profesional seleccionará tres propuestas con potencial de crecimiento. El proyecto ganador se anunciará el próximo 26 de marzo, a partir de las 18.00 horas, en el MARCO – Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, durante una jornada sobre comunicación digital e innovación organizada por Esterea que reunirá en la ciudad a profesionales y referentes del ámbito de la marca, la tecnología y el emprendimiento digital.

El premio incluye el diseño y desarrollo de una web o ecommerce a medida, el registro de dominio y alojamiento durante el primer año y una estrategia de marketing digital con seguimiento durante 12 meses, que combinará definición estratégica, puesta en marcha y tutorías mensuales de acompañamiento.

Jornada profesional

El programa de la jornada sobre comunicación digital e innovación incluirá tres conversaciones centradas en algunos de los grandes temas que hoy marcan la evolución de las empresas. Bajo el título «Marcas con alma: crear valor más allá del clic», participarán Jorge Pallarés, exCMO de Pizza Móvil y Martín Códax, y Betty Lepina, interim manager CDO de Coosy, en una charla sobre branding, performance y construcción de valor en entornos digitales.

El bloque «El poder transformador de la tecnología y la innovación» reunirá a José Iglesias, cofundador de Hawkings Education, y a Luis Álvarez Sestelo, CEO y cofundador de Optare Solutions, para reflexionar sobre innovación, inteligencia artificial y transformación tecnológica. Por su parte, el encuentro «Emprender en digital: el camino propio» contará con Amil López, de Dieta Coherente y Farmaciavieitez.com, y Vanesa Rivas, de Festigaleiros.com, que compartirán su experiencia a la hora de construir proyectos digitales desde Galicia con identidad propia. Además, contará con la presencia de Roberto Rodríguez, CEO de Dathum, empresa líder en IA y recursos humanos.

Con esta iniciativa, Esterea «busca devolver a la ciudad parte de lo recibido» en sus tres primeros lustros. «Después de 15 años creciendo en Vigo, queríamos celebrar este aniversario generando una oportunidad real para alguien que todavía está empezando. Impulsa Vigo nace de esa idea: poner nuestro conocimiento, nuestras herramientas y nuestra experiencia al servicio de un proyecto que necesite ese empujón para hacerse visible», señala José Alcañiz, fundador y CEO de la agencia.