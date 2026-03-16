Sindicatos urgen nuevos perfiles en los colegios: psicólogos y enfermeros

Cada centro de Educación Infantil y Primaria tiene un catálogo de puestos de trabajo; según el número de líneas y matrículas tiene asignado un determinado número de docentes y especialistas. Su redacción fue en 2007 y aunque la Consellería de Educación lo revisa anualmente, los cambios han sido mínimos: dos de cada tres colegios públicos de Vigo tienen la misma cifra de profesores incluso perdieron docentes con respecto a una década atrás.

Ausencia de perfiles profesionales

La realidad actual en las aula nada tiene que ver con la de entonces, donde la atención a la diversidad se ha erigido como la gran asignatura de la educación. Por ello, la Secretaria Xeral da Federación de Ensino de CC OO de Galicia, CSIF Ensino, ANPE y UGT-SP Ensino Galicia han registrado dos semanas atrás ante la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación un escrito en el que reclaman no solo iniciar «iniciar con carácter urgente» la negociación de una nueva plantilla docente que se adapte a la situación «real» de las necesidades de los centros, sino también abordar la existencia de «otros perfiles profesionales» como psicología o enfermería escolar.

Catálogo «obsoleto»

En el documento esgrimen que el catálogo actual «resulta claramente obsoleto y alejado de las necesidades actuales del sistema educativo gallego». Lamentan la «insuficiente» dotación de personal educativo de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), para atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (NEE) sino también en las «problemáticas» surgidas con la asignación de personal cuidador o la carencia de los citados perfiles profesionales.

Por ello, estos cuatro colectivos que representan a buena parte de los docentes urgen definir «con precisión» unos criterios «básicos» para la dotación de personal de atención a la diversidad en los centros del resto de etapas educativas.

Un orientador, 250 alumnos

Para ello consideran fundamental la presencia de orientadores en los colegios atendiendo al criterio definido por la Unesco, y otras organizaciones nacionales e internacionales, que fija un máximo de 250 alumnos. Y es que son estos los profesionales que tras escuchar y valorar al estudiante, determinan cuáles son sus necesidades educativas y favorecen la verdadera inclusión en las aulas.

En base a ello reclaman más personal para rebajar la carga de trabajo de los Equipos de Orientación Específicos en los centros.