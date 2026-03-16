La Semana Santa de Vigo ya tiene pregonero: Leonardo Lemos

Leonardo Lemos Montanet, obispo de Ourense, será el pregonero de la Semana Santa de Vigo. La lectura del pregón se prevé mañana martes a las 19.30 horas en la Concatedral–Basílica de Santa María de Vigo (la Colegiata).

Tras su intervención, tendrá lugar un concierto a cargo del Coro de Voces graves de Vigo y Ensemble Vocal Ángel Barja. El pregón de la Semana Santa y las distintas actividades de Semana Santa son organizadas por la Delegación Episcopal para la Semana Santa de Vigo. El delegado episcopal es Carlos Enrique Borrás Díaz de Rábago.

José Leonardo Lemos Montanet nació el 31 de mayo de 1953 en la parroquia de Santiago de Barallobre, ayuntamiento de Fene, provincia de A Coruña y diócesis de Santiago de Compostela. El 19 de mayo de 1979, fue ordenado sacerdote al servicio de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.

En septiembre de 1982, fue enviado a Roma para ampliar estudios. En la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, obtiene la licenciatura en Filosofía Teorética. En el Pontificio Instituto de Arqueología Sagrada, la diplomatura en Arqueología y, en la Escuela Vaticana, se diplomó en Archivística y Biblioteconomía. En junio de 1987, se doctoró en Filosofía por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma.

En diciembre de 2003, Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, le nombró Canónigo de la Catedral de Santiago, ocupando más tarde el oficio de Canónigo-Secretario Capitular de esta Catedral. El 16 de diciembre de 2011, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Ourense. En marzo de 2020, es nombrado Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal.