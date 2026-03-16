Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista ministro EconomíaPXOM VigoGuerra Oriente PróximoSeguridad en BalaídosNuevas paternidadesDe las chuletas a la IA
instagramlinkedin

Mundial 2030

Caballero insta a Louzán a que traiga a la FIFA a Vigo: «Tienen que venir a ver las obras y el proyecto, sí que cumplimos»

Urge que la visita sea «esta misma semana» en la tenían previsto acudir a Riazor

El alcalde recuerda que «Vigo ganó en el proceso de preselección y por tanto tiene el derecho a ser ciudad sede del Mundial»

Rafael Louzán (2º i.), Abel Caballero (c.) y la dimitida María Tato (1ª d.) durante la visita del Comité Organizador del Mundial a Vigo en abril de 2023

Rafael Louzán (2º i.), Abel Caballero (c.) y la dimitida María Tato (1ª d.) durante la visita del Comité Organizador del Mundial a Vigo en abril de 2023 / Alba Villar

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Sin tiempo que perder. Una vez confirmada la renuncia de A Coruña que como sede del Mundial de fútbol de 2030, el alcalde de Vigo ha instado a que la ciudad ocupe el lugar que le corresponde en dicho evento. En un audio remitido a los medios Abel Caballero ha instado a Rafael Louzán a que «traiga a la FIFA a ver el estadio de Vigo, ya, de forma inmediata», aprovechando que ya no tendrán que visitar este miércoles el estadio herculino de Riazor.

«Tienen que venir a ver el estadio de Vigo, tienen que venir a ver las obras de reforma, a ver el proyecto de los 43.000 (espectadores) como lo enviamos que se envió ya hace años y y trata Louzan de que no se sepa», pidiendo que esa cita sea «esta misma semana porque nosotros sí que cumplimos», dijo en referencia a los requisitos de la FIFA. Los técnicos de la federación internacional visitarán hoy Las Palmas, mañana martes 17 Sevilla y los días 19 y 20 Bilbao y San Sebastián. Durante estos encuentros conocerán las características de cada estadio y ciudad ya seleccionada.

El alcalde recordó los distintos argumentos esgrimidos por el actual presidente de la RFEF para justificar la exclusión de Vigo de las once elegidas -problema de financiación, sostenibilidad o aforo- y recordó el estallido del 'Sedegate' hace ahora un año, cuando se constató que Balaídos estaba entre ellas. «Se hicieron trampas para que Vigo no estuviera seleccionado», reseñó añadiendo que no hubo respuesta a las más de 120 preguntas formuladas y que el proceso estaba acabado.

cronologia mundial 2030

Cronología del cambio de puntuaciones de las sedes del Mundial 2030 / Hugo Barreiro

La renuncia de A Coruña llega después de que durante los dos últimos años no haya adjudicado ni un solo contrato relacionado con la reforma de Riazor, para la cual no tenía ni proyecto, inversor privado o coste definitivo. Sin embargo, Caballero quiere desvincular la entrada de Vigo en la terna mundialista. «Nosotros reclamamos nuestro derecho, no porque se vaya a Málaga y se vaya a Coruña., sino porque ganamos» añadió.

Besteiro muestra su apoyo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien «sacó fuera» a la ciudad de Vigo del Mundial de fútbol 2030 y ha asegurado esperar que sea sede tras la renuncia de A Coruña.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, Besteiro ha trasladado su «respeto absoluto» a la decisión del Concello herculino, que este lunes ha confirmado su renuncia a acoger este evento y ha anunciado un acuerdo con Abanca para reformar el estadio de Riazor.

Noticias relacionadas y más

Besteiro, ha criticado que el presidente de RFEF «sacase» a las ciudades que estaban dentro del mundial, una decisión que, en su opinión, «debe ser revertida» ahora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  2. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  3. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
  4. Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
  5. Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
  6. El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
  7. Circula drogado con una niña en Vigo y viene la madre desde Portugal para cuidarla
  8. Los taxistas de Vigo lanzan Blyr, su propia aplicación «idéntica a Uber» para solicitar viajes

Más de mil cirugías sin hacer en el Chuvi en medio año por las huelgas médicas

Más de mil cirugías sin hacer en el Chuvi en medio año por las huelgas médicas

A juicio acusado de agresión sexual a una menor en un centro deportivo de Vigo

Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»

El Concello abre el plazo para 50 plazas en campamentos de Semana Santa en VigoNature

El Concello abre el plazo para 50 plazas en campamentos de Semana Santa en VigoNature

Caballero insta a Louzán a que traiga a la FIFA a Vigo: «Tienen que venir a ver las obras y el proyecto, sí que cumplimos»

Caballero insta a Louzán a que traiga a la FIFA a Vigo: «Tienen que venir a ver las obras y el proyecto, sí que cumplimos»

Hasta la próxima crónica, maestro

Noble, Fernando Franco

Noble, Fernando Franco

Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo

Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo
Tracking Pixel Contents