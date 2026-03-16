Caballero insta a Louzán a que traiga a la FIFA a Vigo: «Tienen que venir a ver las obras y el proyecto, sí que cumplimos»

Sin tiempo que perder. Una vez confirmada la renuncia de A Coruña que como sede del Mundial de fútbol de 2030, el alcalde de Vigo ha instado a que la ciudad ocupe el lugar que le corresponde en dicho evento. En un audio remitido a los medios Abel Caballero ha instado a Rafael Louzán a que «traiga a la FIFA a ver el estadio de Vigo, ya, de forma inmediata», aprovechando que ya no tendrán que visitar este miércoles el estadio herculino de Riazor.

«Tienen que venir a ver el estadio de Vigo, tienen que venir a ver las obras de reforma, a ver el proyecto de los 43.000 (espectadores) como lo enviamos que se envió ya hace años y y trata Louzan de que no se sepa», pidiendo que esa cita sea «esta misma semana porque nosotros sí que cumplimos», dijo en referencia a los requisitos de la FIFA. Los técnicos de la federación internacional visitarán hoy Las Palmas, mañana martes 17 Sevilla y los días 19 y 20 Bilbao y San Sebastián. Durante estos encuentros conocerán las características de cada estadio y ciudad ya seleccionada.

El alcalde recordó los distintos argumentos esgrimidos por el actual presidente de la RFEF para justificar la exclusión de Vigo de las once elegidas -problema de financiación, sostenibilidad o aforo- y recordó el estallido del 'Sedegate' hace ahora un año, cuando se constató que Balaídos estaba entre ellas. «Se hicieron trampas para que Vigo no estuviera seleccionado», reseñó añadiendo que no hubo respuesta a las más de 120 preguntas formuladas y que el proceso estaba acabado.

Cronología del cambio de puntuaciones de las sedes del Mundial 2030 / Hugo Barreiro

La renuncia de A Coruña llega después de que durante los dos últimos años no haya adjudicado ni un solo contrato relacionado con la reforma de Riazor, para la cual no tenía ni proyecto, inversor privado o coste definitivo. Sin embargo, Caballero quiere desvincular la entrada de Vigo en la terna mundialista. «Nosotros reclamamos nuestro derecho, no porque se vaya a Málaga y se vaya a Coruña., sino porque ganamos» añadió.

Besteiro muestra su apoyo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien «sacó fuera» a la ciudad de Vigo del Mundial de fútbol 2030 y ha asegurado esperar que sea sede tras la renuncia de A Coruña.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, Besteiro ha trasladado su «respeto absoluto» a la decisión del Concello herculino, que este lunes ha confirmado su renuncia a acoger este evento y ha anunciado un acuerdo con Abanca para reformar el estadio de Riazor.

Besteiro, ha criticado que el presidente de RFEF «sacase» a las ciudades que estaban dentro del mundial, una decisión que, en su opinión, «debe ser revertida» ahora.