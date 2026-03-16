Récord histórico de vigueses que marcan la X de la Iglesia en la declaración de la renta: lo hicieron uno de cada cuatro

La contribución de los vigueses al catolicismo en la campaña de la renta no deja de aumentar. Bajan los ritos como las bodas eclesiásticas y los fieles acuden menos a misa, pero suben aquellos que aportan dinero cada año son más. Concretamente, en 2025 recaudaron 2.656.369 euros por la aportación (marcando la x) de 50.544 personas. Uno de cada cuatro vecinos.

En total fueron alrededor de 367 personas más que el año anterior, cuando ya se había experimentado un importante repunte. En 2024 se registraron 1.017 declaraciones más que en la campaña de 2023 y 3.000 más en comparación con la época de la covid. Las cifras actuales son las más altas de la década.

El catolicismo no vive su mejor momento. Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) algo más del 83% de los gallegos no practica ninguna religión. Junto a los catalanes y los vascos, son los que menos practican el culto. Con todo, no todos los que deciden aportar son creyentes, hay quien lo hace por afán de contribuir a la labor meramente social de la Iglesia.

El ecónomo de la diócesis Tui-Vigo, Martín Blanco, recuerda que marcar esta casilla no supone entregar dinero a mayores, sino que en todo caso se iría para el Estado. ¿ Y por qué hacerlo? «La iglesia hace una labor social y pastoral muy importante en nuestra sociedad. Administramos este dinero y así podemos seguir haciendo nuestra labor», indica.

Una parte de estos recursos se dedica a proyectos sociales y asistenciales, especialmente a través de Cáritas, que desarrolla programas de ayuda alimentaria, acompañamiento a personas mayores o apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, la Iglesia se ocupa de una amplia red de parroquias, templos y centros pastorales cuyo mantenimiento depende en buena medida de la casilla, junto a las colectas y donaciones particulares. Una de las claves por las que la contribución aumenta es la campaña publicitaria que realizan cada años. La línea Xtantos, anuncios en periódicos o en marquesinas de autobús suman a la causa. También aprovechan charlas en parroquias y la organización de otras actividades como sistema de promoción.

¿Cuánto cobra un cura?

Blanco señala que el sueldo de un sacerdote no llega a mil euros. «Teóricamente debería cobrar el mínimo, pero queda en menos», apunta. El salario del clero depende de la diócesis, pero rara vez supera los 1.200 euros al mes. Se obtiene de la casilla X y de donativos o colectas de los fieles. También con ingresos que genera la Iglesia con herencias y propiedades.

Muchos curas no pagan vivienda porque pueden habitar la casa parroquial. La idea es que obtengan una asignación para vivir, austera.

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¿Qué supone marcar la casilla?

Significa que el 0,7 % del impuesto sobre la renta que paga el contribuyente se destina a financiar las actividades del catolicismo. No implica pagar más impuestos ni recibir menos devolución, sino «decidir el destino de una parte de lo que ya se tributa». Esta opción es compatible con la casilla de fines sociales, por lo que algunos contribuyentes marcan ambas. En ese caso, el porcentaje destinado a cada finalidad se suma.