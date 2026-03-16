Récord histórico de aspirantes a taxistas en Vigo

Los vigueses han visto en el taxi una salida laboral. Prueba de ello es que en la prueba extraordinaria convocada por el Concello de Vigo para finales del próximo mes de abril se han anotado más de noventa aspirantes. Es la cifra más alta de anotados a un examen para sacarse el carné de taxista de toda la historia de la ciudad. Esta prueba fue convocada para intentar paliar la alarmante falta de chóferes para trabajar en los taxis y también para garantizar el relevo generacional para sustituir a los autopatronos que se van jubilando. «La media de aspirante en los exámenes era de doce, así que esos noventa supone una marca histórica y que demuestra que el sector está muy vivo», asegura Carlos Gutiérrez, presidente de la asociación Élite Taxi.

En Vigo hay actualmente 553 licencias de taxi en activo, una cifra que se ha mantenido inamovible desde los años ochenta, es decir, hace ya cuatro décadas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que los titulares de esas licencias necesitan a conductores a los que poder contratar durante determinadas horas para que ellos puedan descansar y, de esta forma, tener el vehículo la mayor parte del día en la calle para hacer traslados de pasajeros. A ello responde la necesidad de contar con el mayor número de conductores posibles, a los que los titulares de las licencias les hacen un contrato laboral de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio.

¿Y por qué ha sido necesaria la convocatoria de esta prueba extraordinaria? Pues porque en los últimos exámenes apenas han aprobado un tercio de los aspirantes que se presentaron, una cifra que en ningún caso cubre la demanda de choferes que se necesita en el sector del taxi en Vigo actualmente. El examen, todo teórico, consta de tres partes: conocimiento de la ordenanza municipal, ubicación de calles y puntos de interés en la ciudad de Vigo, e itinerarios a seguir entre dos ubicaciones del término municipal.

Y hay que tener en cuenta las circunstancias especiales que atraviesa la ciudad ahora mismo. En primer lugar, el considerable aumento del trabajo que viven los taxistas, especialmente en épocas como la Navidad, el verano o Conxemar, donde la facturación se dispara por la enorme demanda de trayectos. Aunque los taxistas llegan a tener horas muertas esperando en las paradas, lo cierto es que incluso en épocas que no son temporada alta, como la actual, tienen un considerable volumen de trabajo.

A todo ello hay que sumar, obviamente, el enorme aumento de la competencia tras la llegada de Uber a Vigo y por la que el sector del taxi necesita tener el mayor número de vehículos en la carretera todos los días. Entre las medidas adoptadas, por ejemplo, está la eliminación del día de descanso obligatorio que permite a los taxistas autorregularse las libranzas. Una medida que solo afecta a los autopatronos, es decir, a los dueños de las licencias, y que estará vigente al menos hasta enero del próximo año.

Aplicación móvil

Para adaptarse a la nueva situación y rivalizar con Uber, además, el sector ha lanzado la aplicación Blyr, que permite pedir taxis desde el móvil, donde te ofrecen un precio estimado y, al acabar el servicio, permite pagar también a través de esa plataforma. Se trata de una demanda histórica en el sector, tanto por parte de los conductores como especialmente de los vigueses, que solicitaban una mayor agilidad para pedir un taxi sin tener que llamar a la central o esperar por uno en alguna de las paradas.

Hay que tener en cuenta que muchos autopatronos, por la dificultad para contratar conductores para su taxi, están trabajando ahora mismo más de trece horas diarias para cubrir los enormes gastos que tienen que afrontar, especialmente los derivados de los seguros, que en algunos casos superan los 3.000 euros al año.

La convocatoria extraordinaria para sacarse el carné de taxistas era una demanda que el sector reclamaba de un tiempo a esta parte y que el Concello, al ser el taxi un servicio público esencial y que atiende al interés general.