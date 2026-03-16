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La Policía Local de Vigo detiene a una pareja de 24 años por robar objetos con casi 600 euros de valor en Urzáiz

Los jóvenes fueron identificados tras el aviso de un establecimiento de la zona

Agentes de la Policía Local de Vigo en una imagen de archivo ante la Jefatura en el Paseo de Granada

Agentes de la Policía Local de Vigo en una imagen de archivo ante la Jefatura en el Paseo de Granada / Marta G. Brea

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron este fin de semana a una pareja de jóvenes por el hurto de varios objetos valorados en 588 euros en total. La patrulla se encontraba en la calle Urzáiz realizando labores de vigilancia y prevención en materia de Seguridad Ciudadana cuando fueron alertados por la responsable de un establecimiento de la misma zona comercial.

Los hechos tuvieron lugar el sábado 14 de marzo sobre las cuatro de la tarde. El encargado de este local indicó que aunque ambos accedieron al mismo por separado, uno de ellos activó el arco de seguridad al entrar. Fue a partir de ese momento cuando se decidió controlar sus movimientos mediante el circuito de cámaras de vigilancia. Fue entonces cuando se constató que ambos estaban sustrayendo varios objetos.

Los detenidos tienen 24 años de edad y una de las empleadas pudo facilitar la descripción física del hombre, por lo que minutos después pudieron identificarlo por la calle Gran Vía, ya separado de la mujer. Los agentes de la Policía Local procedieron al «seguimiento discreto» del mismo hasta que éste se reunió con su pareja en el centro comercial de Vialia. El punto de encuentro, en la planta baja y cerca de los servicios, hizo activar las alarmas antes de proceder a la identificación de ambos.

La Policía Local comprobó que la mujer portaba varios de los enseres sustraídos del establecimiento de Urzáiz. Para lograr sacarlos del local disponía de un bolso adaptado para inhibir las alarmas del mismo. Es por ello que en virtud de estos hechos se procedió a la detención de ambos por la comisión de un delito de hurto.

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