Pesar por la muerte de Fernando Franco: «Un grandísimo profesional e unha persoa extraordinaria»

La muerte de Fernando Franco ha desencadenado un luto ampliamente compartido. Personalidades del mundo de las letras y las artes muestran su profundo pesar por la pérdida del periodista vigués. «Se nos va una leyenda», lamenta el escritor Miguel Fernández, conocido como Mikel O Ferdinand. «Luchó contra la enfermedad con valor y con su gran sentido del humor. Se le veía bien pese a ella», destaca sobre el carácter siempre optimista de Fernando. «Me he llevado el disgusto padre. Sabía que lo apreciaba, pero no sabía cuánto hasta esta mañana», reflexiona el autor.

El alcalde Abel Caballero ha sido de los primeros en tener unas palabras de afecto y reconocimiento. «Mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y compañeros de Fernando. Hoy es un día triste para la ciudad y para el periodismo. Nos deja una gran persona, cercana, vital y memoria viva de la ciudad. Descanse en paz»

Galaxia: «Un grandísimo profesional e unha persoa extraordinaria»

La editorial Galaxia también ha transmitido en redes sociales su pésame: «Sumámonos á dor pola perda dun grandísimo profesional e dunha persoa extraordinaria».

Noticias relacionadas

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]