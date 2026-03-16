Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica

El mundo de la información y de la crónica social viguesa ha perdido en las últimas horas a un referente, Fernando Franco. El periodista de FARO, nacido en el corazón del Casco Vello en 1951, dedicó tu extensa carrera a la información local y a la crónica social, mostrando en cada pieza su personalísimo estilo, marcado por su gran perspicacia y sentido del humor. Desde hacía tiempo luchaba contra una grave enfermedad.

Fernando Franco se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra e inició su carrera periodística en 1976, en plena Transición, en la revista El Pope-Informe Gallego. Entró en FARO DE VIGO en 1981, su casa, donde desarrolló su prolífica carrera profesional que abarcó más de cuatro décadas. Durante ellas retrató el avance de la sociedad olívica, tanto desde el rigor de la actualidad municipal como desde el retrato de las familias y personalidades olívicas más relevantes.

Su pasión por el periodismo le llevó a continuar con el oficio tras su jubilación, con su columna diaria Mira Vigo y, dominical - en el suplemento Estela- Sálvese Quien Pueda. La suya fue la sección más longeva del periódico, con tres décadas de historia.

Realizó más de 170 perfiles biográficos en forma de memorias escritas en primera persona en los archivos de FARO. Además de sus piezas periodísticas, es autor del libro 40 años de moda en Galicia, tres guías de la comunidad y una biografía sobre el fundador de Mondariz Balneario, Enrique Peinador.

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Siempre cercano y humilde, con una sonrisa perenne, Fernando Franco era la memoria viva de la ciudad. En 2025 fue el portaestandarte de la procesión del Cristo de la Victoria, reflejo de su profundo vínculo con la tradición viguesa. Le acompañaron su hijo Iñaki y su nieto Duarte.