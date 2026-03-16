Más de mil cirugías sin hacer en el Chuvi en medio año por las huelgas médicas

Los médicos inician este lunes una nueva semana de paros a nivel nacional para reclamar un estatuto propio y, a nivel gallego, para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. No es un paro más. Los facultativos tensan el pulso solapando la tercera semana de huelga indefinida en Atención Primaria, con la protesta también en hospitales y la renuncia además a hacer a las horas extra de tarde, que en anteriores convocatorias sí se habían mantenido. Según datos del Sergas, el seguimiento en el Chuvi fue del 29,1% y, en los centros de salud del área, del 6,87%. Como ya es habitual, los mayores de Galicia

La numerosa concentración de esta mañana ante el Hospital Álvaro Cunqueiro, más nutrida que en anteriores citas, demuestra que las fuerzas no flaquean en el colectivo. «Estamos a perder diñeiro en cada unha destas convocatorias e estamos a pasalo mal porque non nos gusta deixar de ver aos pacientes», decía la internista Catalina Fernández, de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), pero defendía que «es totalmente necesario se queremos manter un dos piares da sociedade do benestar». Los galenos se manifestaron alrededor del Cunqueiro tras una pancarta con el lema «Por un estatuto médico propio. Pola nosa sanidade» y coreando consignas como «Médico agotado, paciente maltratado» o «No es vocación, es explotación».

Marcha de médicos, alrededor del Cunqueiro, por el inicio de una nueva semana de huelga en todos los niveles asistenciales. / Pedro Mina

La Consellería de Sanidade está convocando a negociar a los diferentes servicios que han renunciado por escrito a hacer actividad extraordinaria de tarde, que afecta principalmente a los quirófanos (también a algunas pruebas que requieren sedación), pero no ha llamado al comité de huelga como le emplazaron los anestesistas de Vigo en la primera reunión que mantuvo el propio conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, para tratar de resolver el problema.

Los médicos ven en este movimiento en Galicia y en el acuerdo del Ministerio de Sanidad con el Foro de la Profesión Médica intentos de «desunir» al colectivo o «manipular la situación». Aun así y aunque no quieren «echar las campanas al vuelo», consideran que «sí se han producido algunos movimientos políticos que pueden considerarse positivos». «En Vigo, gracias a la decisión valiente de los compañeros anestesistas y del área quirúrgica, se ha producido una reacción en cadena en toda Galicia», aplaudieron en su manifiesto y agregaron: «Y fruto de este movimiento, el conselleiro defendió públicamente la necesidad de una norma específica que recoja la singularidad del médico y de una mesa de negociación propia de facultativos».

Los facultativos advierten: «O los médicos tenemos Estatuto propio, respeto y sueldo europeo, o que la población vaya haciendo planes para solucionar sus problemas de salud en un sistema de medicina privada».

Impacto

En el Área Sanitaria de Vigo, donde tradicionalmente el seguimiento de estos paros es el mayor de la comunidad, el impacto está siendo grande. La huelga médica indefinida en Atención Primaria, convocada por O'Mega y exclusivamente dirigida contra la Xunta, acumula 21.262 consultas sin ver en dos semanas.

Se suma con la protesta de facultativos en todos los niveles asistenciales que se inició en mayo del año pasado exigiendo un estatuto marco propio «para ter capacidade de decisión». El impacto en quirófanos no se mide solo en las operaciones programadas que se suspendieron (siempre no urgentes ni prioritarias), sino en la actividad que se dejó de hacer. Para estimarla, se puede comparar la cifra de intervenciones realizadas con las de las mismas fechas del año anterior.

En el Chuvi se percibió por primera vez en la convocatoria de junio. Ese 13 de junio se operaron a 50 pacientes programados, pero en las mismas fechas de 2024 habían sido 138. Así que se perdieron unas 88.

El 3 de octubre se hicieron 21 frente a las 105 de 2024 y, en los cuatro días de paros de diciembre (del 9 al 12), se dejaron de hacer, unas 310 intervenciones, al hacer 189 frente a las 499 de las mismas fechas del año anterior (suspendidas, según cifras del Sergas, fueron 184). Así que, solo en las protestas médicas de 2025, se habrían dejado de hacer casi medio millar.

Y el impacto en las listas de espera, tal y como sostuvo la semana pasada el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, fue importante, con 9,5 días más de demora.

Ya en 2026 ha habido dos días de huelga médica en enero (el 14 y 15, en los que se operó a 76 personas frente a las 281 de las mismas fechas del anterior ejercicio) y una semana de febrero, la de Carnaval (del 16 al 22, en la que se registraron 148 cirugías frente a las 649 de esa semana en 2025).