A juicio acusado de agresión sexual a una menor en un centro deportivo de Vigo

Un hombre afronta dos años y medio de prisión acusado de agresión sexual a una menor en un centro deportivo de Vigo y de enviarle horas después mensajes a través de la red social Instagram. La audiencia preliminar estaba señalada para este lunes en la plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo, pero finalmente se suspendió.

Los hechos, según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron a última hora de la tarde del 30 de enero de 2025 en las instalaciones del centro deportivo. El acusado se acercó a la menor, que en esa fecha tenía 17 años, abrazándola supuestamente por detrás y colocándole sus brazos alrededor del cuello, diciéndole «como me gusta» y y tocándole el costado, la cintura y las nalgas.

«Es atracción visceral»

Esa misma madrugada, siempre según el relato de la acusación pública, contactó con la adolescente a través de Instagram y mantuvo una conversación con ella en la que presuntamente profirió expresiones como «¿me guardas el secreto?», «me pones mucho», «es atracción visceral» o «pero no te molesto más», acompañando estas palabras de un sticker de sí mismo con corazones.

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A consecuencia de estos hechos la menor, concreta el fiscal, necesitó tratamiento ya que sufrió una desestabilización de un cuadro previo de ansiedad, así como episodios de insomnio y disminución en el rendimiento académico, perjuicio moral por el que se solicita el pago de una indemnización de 1.500 euros.