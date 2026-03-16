Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista ministro EconomíaPXOM VigoGuerra Oriente PróximoSeguridad en BalaídosNuevas paternidadesDe las chuletas a la IA
instagramlinkedin

Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo

El accidente ocurrió a primera hora cuando la víctima cruzaba por la calle Vázquez Varela

El atropello ocurrió en el cruce de la calle Brasil con Vázquez Varela.

El atropello ocurrió en el cruce de la calle Brasil con Vázquez Varela. / FdV

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Una mujer fue atropellada hoy a primera hora de la mañana en el centro de Vigo cuando cruzaba por la céntrica calle Vázquez Varela. Según fuentes policiales, la víctima habría resultado con daños graves.

El accidente ocurrió pasadas las ocho de la mañana en el cruce entre las calles Brasil y Vázquez Varela. La mujer, según fuentes de policiales, estaba cruzando Vázquez Varela por fuera de un paso de peatones cuando fue arrollada por un vehículo que bajaba por la calle Brasil y giró a la izquierda para subir por Vázquez Varela, atropellándola en ese momento.

Noticias relacionadas

La víctima, de 69 años de edad, fue trasladada en estado grave al hospital Álvaro Cunqueiro con un traumatismo craneoencefálico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  2. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  3. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
  4. Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
  5. Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
  6. El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
  7. Circula drogado con una niña en Vigo y viene la madre desde Portugal para cuidarla
  8. Los taxistas de Vigo lanzan Blyr, su propia aplicación «idéntica a Uber» para solicitar viajes

Más de mil cirugías sin hacer en el Chuvi en medio año por las huelgas médicas

Más de mil cirugías sin hacer en el Chuvi en medio año por las huelgas médicas

A juicio acusado de agresión sexual a una menor en un centro deportivo de Vigo

Muere el periodista vigués Fernando Franco, el gran cronista de la sociedad olívica: «Se nos va una leyenda»

El Concello abre el plazo para 50 plazas en campamentos de Semana Santa en VigoNature

El Concello abre el plazo para 50 plazas en campamentos de Semana Santa en VigoNature

Caballero insta a Louzán a que traiga a la FIFA a Vigo: «Tienen que venir a ver las obras y el proyecto, sí que cumplimos»

Caballero insta a Louzán a que traiga a la FIFA a Vigo: «Tienen que venir a ver las obras y el proyecto, sí que cumplimos»

Hasta la próxima crónica, maestro

Noble, Fernando Franco

Noble, Fernando Franco

Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo

Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo
Tracking Pixel Contents