Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo
El accidente ocurrió a primera hora cuando la víctima cruzaba por la calle Vázquez Varela
Una mujer fue atropellada hoy a primera hora de la mañana en el centro de Vigo cuando cruzaba por la céntrica calle Vázquez Varela. Según fuentes policiales, la víctima habría resultado con daños graves.
El accidente ocurrió pasadas las ocho de la mañana en el cruce entre las calles Brasil y Vázquez Varela. La mujer, según fuentes de policiales, estaba cruzando Vázquez Varela por fuera de un paso de peatones cuando fue arrollada por un vehículo que bajaba por la calle Brasil y giró a la izquierda para subir por Vázquez Varela, atropellándola en ese momento.
La víctima, de 69 años de edad, fue trasladada en estado grave al hospital Álvaro Cunqueiro con un traumatismo craneoencefálico.
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