Los funcionarios de Vigo se «plantan» ante la falta de personal para la jueza de refuerzo

La escasez de personal para la jueza de refuerzo de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo ha llevado a los funcionarios a adoptar medidas de presión, acordadas en una reciente asamblea organizada por Alternativas na Xustiza y a la que estaban convocados los trabajadores de los servicios comunes de tramitación y ejecución de la nueva oficina judicial que echó a andar en enero.

El antiguo juez de refuerzo de Primera Instancia tenía un equipo de un letrado de la Administración de Justicia y seis funcionarios. Sin embargo, a la jueza nombrada recientemente para realizar esta labor solo se le han acabado nombrando dos funcionarios tramitadores, motivo por el cual, relata el sindicato en un comunicado, exigen a la Xunta que nombre a cinco trabajadores más en un plazo de 15 días hábiles.

De manera inmediata, y mientras no se atienda a este reivindicación, en dicha asamblea se acordó «dejar de tramitar los procedimientos y ejecuciones derivados del juez de refuerzo y únicamente tramitarán el trabajo ordinario» y no descartan adoptar en el futuro otras medidas de presión. Esto debido a la «imposibilidad de asumir una carga de trabajo tan importante derivada de la propia pendencia y del trabajo de la plaza de refuerzo».

Más de 20.000 ejecuciones pendientes

Alternativas na Xustiza describe que esta plaza de refuerzo de civil, jurisdicción que está colapsada, tiene pendientes más de 2.800 procedimientos, entre asuntos verbales, ordinarios y monitorios, así como 800 ejecuciones, además de los «cientos de juicios» señalados hasta el verano.

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Recuerdan además que en total los 13 antiguos juzgados de Primera Instancia acabaron 2025 con 13.526 causas a la espera de resolución y que existen más de 20.000 ejecuciones también pendientes en el servicio común dedicado a esta labor, ocurriendo en este último caso con que la plantilla dedicada a ejecutar estas resoluciones se redujo en más de un 40% con el nuevo modelo. «La ratio es inasumible, de 1.000 ejecuciones por trabajador», resumen.