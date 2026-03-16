Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encierro en Olimpia ValenciaMuere Fernando FrancoDiésel a más de 2 eurosVigo Mundial 2030Motor combustión Peugeot 2008Felipe VI México
instagramlinkedin

ADIÓS A UN HISTÓRICO DEL PERIODISMO GALLEGO

Fernando Franco, memoria viva de Vigo

Fernando Franco, en 2022.

Fernando Franco, en 2022. / Ricardo Grobas

Luis Espada

Luis Espada

A mi querido amigo Fernando Franco.

Cuando nos llegó la noticia, por unos instantes perdimos la noción del tiempo y del lugar. Se nos había ido Fernando, nuestro admirado amigo.

Fuiste un auténtico maestro. De ti aprendimos -quizá lo más importante- que el sentido profundo de la vida está en saber transmitir lo que uno conoce, lo que uno ha vivido. Y tú siempre lo hiciste.

A Jorge Luis Borges, poco antes de morir, le preguntaron cuál era el mayor placer de la vida. Respondió que el mayor placer consistía en «poder ser contada». Ese pensamiento parece hecho a tu medida. Porque tú viviste el periodismo precisamente así: escribiendo y contando a los demás lo que habías aprendido y sentido, siempre con prudencia y honestidad.

Para todos nosotros fuiste un ejemplo vivo. Tus palabras y tus crónicas nos llegaban directas, sin esfuerzo, con un estilo limpio y sincero que nos hacía pensar, que nos encendía el entusiasmo.

Con tu trayectoria formas ya parte inseparable de esta ciudad de Vigo, que tanto te debe.

Gracias, Fernando, por la amistad inmensa que nos regalaste y de la que todos somos eternos deudores.

Noticias relacionadas

Siempre estarás en nuestra memoria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
  2. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  3. Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
  4. Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
  5. El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
  6. Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
  7. Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
  8. Inditex refuerza su presencia en la rúa Príncipe con una gran tienda de Oysho

Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes

Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes

Fernando Franco, memoria viva de Vigo

Fernando Franco, memoria viva de Vigo

Una decena de médicos se encierra en el Olimpia Valencia hasta que la Xunta se siente a negociar

Una decena de médicos se encierra en el Olimpia Valencia hasta que la Xunta se siente a negociar

Sanidade responde a los médicos encerrados en Vigo: «Entorpecer la actividad es una gran irresponsabilidad»

Sanidade responde a los médicos encerrados en Vigo: «Entorpecer la actividad es una gran irresponsabilidad»

Récord histórico de vigueses que marcan la X de la Iglesia en la declaración de la renta: lo hicieron uno de cada cuatro

Récord histórico de vigueses que marcan la X de la Iglesia en la declaración de la renta: lo hicieron uno de cada cuatro

¿Vigo o Transilvania? En la primera quincena de marzo solo hubo 79 horas de sol

Desenchufada la trama de cursos de formación de Fomento Multimedia: empresa extinguida y web apagada

Desenchufada la trama de cursos de formación de Fomento Multimedia: empresa extinguida y web apagada

La Fiscalía de Vigo pide 4 años de prisión para los responsables de la academia Vive Formación por estafa

La Fiscalía de Vigo pide 4 años de prisión para los responsables de la academia Vive Formación por estafa
Tracking Pixel Contents