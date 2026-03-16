ADIÓS A UN HISTÓRICO DEL PERIODISMO GALLEGO
Fernando Franco, memoria viva de Vigo
A mi querido amigo Fernando Franco.
Cuando nos llegó la noticia, por unos instantes perdimos la noción del tiempo y del lugar. Se nos había ido Fernando, nuestro admirado amigo.
Fuiste un auténtico maestro. De ti aprendimos -quizá lo más importante- que el sentido profundo de la vida está en saber transmitir lo que uno conoce, lo que uno ha vivido. Y tú siempre lo hiciste.
A Jorge Luis Borges, poco antes de morir, le preguntaron cuál era el mayor placer de la vida. Respondió que el mayor placer consistía en «poder ser contada». Ese pensamiento parece hecho a tu medida. Porque tú viviste el periodismo precisamente así: escribiendo y contando a los demás lo que habías aprendido y sentido, siempre con prudencia y honestidad.
Para todos nosotros fuiste un ejemplo vivo. Tus palabras y tus crónicas nos llegaban directas, sin esfuerzo, con un estilo limpio y sincero que nos hacía pensar, que nos encendía el entusiasmo.
Con tu trayectoria formas ya parte inseparable de esta ciudad de Vigo, que tanto te debe.
Gracias, Fernando, por la amistad inmensa que nos regalaste y de la que todos somos eternos deudores.
Siempre estarás en nuestra memoria.
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