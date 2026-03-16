Fernando Franco: les confieso que ha vivido

Será difícil seguir mirando Vigo sin ti, Fernando, pero me atrevo a usurparte la voz, la palabra, tu paso por los días y las noches de tu vida y, a veces la mía, y plagiarle en tu nombre y el mío aquella despedida de Neruda: Confieso que he vivido. Será difícil internarse por los laberintos del Casco Vello y no toparse de frente con tu sonrisa franca, tu incisiva mirada a todos los rincones físicos y metafísicos de la ciudad olívica y dejar de abrir Faro de Vigo, cada día, intentando descubrir, bajo la mar de tinta en calma de lo que escribías, el discreto encanto de todo lo que has pensado y has renunciado a dejar impreso.

Compañero de colegio, compañero de papel periódico, compañero de días de vino y rosas sin espinas, compañero: en Salamanca, donde Unamuno no consiguió convencer a nefandos individuos que solo querían vencer, te saliste con la tuya y venciste en las cosas del querer al mismo tiempo que convencías en las cosas de escribir.

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Por si les sirve de consuelo a lectores y amistades, todavía incrédulas por haberte ido en Salamanca, como del rayo, no te enfades conmigo si subo al estrado y declaro ante el jurado en mi condición de testigo de cargo fijo discontinuo: les confieso a todos que has vivido.