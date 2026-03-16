El legado de Fernando Franco: del PHARO THE BE GO en la movida a cronista de la moda

Un histórico del periodismo gallego, el cronista de todos los Vigos y el decano de las plumas del FARO. El legado de Fernando Franco (Casco Vello, Vigo, 1951 - Salamanca, 2026) no se limita a las miles de columnas de opinión y artículos firmados en estas páginas. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Navarra, debutó en la revista El Pope-Informe Gallego en 1976.

Cuatro años después entraba en FARO DE VIGO, donde permaneció durante casi medio siglo firmando hasta este domingo 15 de marzo. Sus dos últimos artículos, dos sendos alegatos en defensa de la sanidad y la educación pública en su «Sálvese quien pueda» del Estela.

Su papel como testigo directo y protagonista de la crónica social de la ciudad quedó grabado en el PHARO THE BE GO, el suplemento cultural lanzado por Pilar Comesaña -bisnieta del Ángel de Lema y Marina, fundador del periódico- que entre diciembre de 1984 y junio de 1986 llevó a la imprenta lo que se escuchaba, cantaba y decía en la Movida viguesa. Fueron apenas ocho números que dejaron huella por su nivel artístico y su papal transgresor. «La réplica vanguardista y provocadora en el contexto conservador en que se movía el diario», recordaba en el 170º aniversario.

Primera portada del PHARO THE BE GO / FdV

«Galicia pasó de exportar latas de sardina a emerger como competencia que había que tener en cuenta en el ámbito de la creatividad», relataba sobre aquellos años. En el cuatrienio nuclear de 1983 a 1987 también vería la luz Pasarela, «una osadía como publicar 12 páginas cada lunes de moda, diseño y fotografía» pata romper la rutina. En él escribía mano a mano con Amalia María Gallego y disfrutó en sus páginas de colaboradores como Lola Gavarrón, Pedro Sardiña, Din Matamoro o Cosme Swarch.

Una historia necesaria

Esta pasión por la alta costura floreció de nuevo cuatro décadas después. En 2022 publicó «40 anos da moda en Galicia» (Editorial Guiverny) en el que repasaba el camino para la creación de marcas punteras como Inditex, Bimba y Lola, Florentino, Roberto Verino, Purificación García, Adolfo Domínguez, Oky Coky, Selmark, Foque y Nanos, entre otras. «Sin las costureras el bum de la moda en Galicia hubiera sido imposible», aseguraba en su entrevista con Mar Mato.

Adiós a Fernando Franco, cronista social de Vigo / Ricardo Grobas

Explicaba Franco que se trata de una publicación con «un arsenal de voces» aportando opiniones e informaciones para entender un sector clave en la economía hoy pero con el despertar en los temerosos años 70 con las camisas de Regojo-Dalí y los irreverentes 80. En definitiva, es «una historia que merecía ser contada», tal y como destacó él mismo en la presentación de la obra el 8 de abril de 2022 en el Museo do Mar de la ciudad olívica. Allí, unas 150 personalidades del mundo social, cultural, de la moda, música y política abarrotaron el espacio para disfrutar de un cóctel con dj.

A ellos se suman sus columnas, reportajes y artículos de opinión bajo distintas secciones. El Espejo, Sálvese quien pueda o Mira Vigo, donde miles de vecinos tuvieron su «minuto de fama» en la crónica social viguesa. Todos ellos lloran la pérdida hoy de un hombre cuyo legado y producción es ya inmortal a través de las páginas de FARO.