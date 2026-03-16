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Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes

Se trata de un empleado de la empresa Tragsa que habría tropezado y apoyado su mano encima de la máquina

El helicóptero Pesca 1, en una imagen de recurso.

El helicóptero Pesca 1, en una imagen de recurso. / Cedida

A. O. | E. M. | V. C.

Un trabajador de las islas Cíes fue trasladado en helicóptero en la tarde de este lunes tras sufrir un corte de gravedad en la mano al caerse encima de una motosierra que se encontraba apagada.

El hombre se disponía a retirar la motosierra de una zona donde se iba a cortar un árbol para que no fuera aplastada. En ese momento, tropezó y acabó apoyando su mano sobre la cadena de la máquina, que, a pesar de no encontrarse en funcionamiento, acabó provocándole igualmente una herida de consideración, según han informado a FARO fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.20 horas concretamente en el Camiño do Faro de Cíes y fue un particular quien alertó al 112.

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El empleado, de la empresa Tragsa, se mantuvo consciente en todo momento y fue evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro en el Pesca 1 del servicio de Gardacostas de Galicia -tras ser avisado por la central de emergencias gallega-, que se encontraba en vuelo realizando un adiestramiento que tuvo que interrumpir de inmediato.

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