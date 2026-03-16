Una empresa gallega vende bebidas isotónicas hechas con agua de las Islas Cíes en Emiratos Árabes, Estados Unidos o Japón
Artio Nutrición, con sede en Padrón, produce bebidas con hasta 78 minerales naturales y refuerza su expansión internacional gracias al programa de la Tecnópole Galicia Avanza
Bebidas isotónicas con agua de las Islas Cíes...este es el producto que ofrece Artio Nutrición en numerosos países de todo el mundo. Es un refrigerio rehidratante, pensado para personas que hacen deporte. La firma, con sede en Padrón, está impulsando la expansión internacional de sus bebidas isotónicas naturales, elaboradas a partir de agua de mar procedente de los afloramientos marinos de las islas Cíes. La firma ya comercializa sus productos en países como Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal o Reino Unido y trabaja para abrir mercado en Emiratos Árabes Unidos, Alemania o Japón.
La compañía participa en el programa de aceleración para la internacionalización de pymes Galicia Avanza, impulsado por la Consellería de Economía e Industria a través del Igape y coordinado por el Parque Tecnológico de Galicia, Tecnópole. En su cuarta edición, el programa apoyó durante diez meses a 30 empresas innovadoras gallegas en el diseño de su estrategia internacional y la apertura de nuevos mercados.
Fundada en 2022, Artio Nutrición elabora bebidas funcionales con hasta 78 minerales naturales, similares a los presentes en el plasma sanguíneo. Sus productos —disponibles en sabores como limón, naranja, frambuesa, lima o tropical— no contienen azúcares ni edulcorantes artificiales y están orientados a mejorar la hidratación y la recuperación, tanto para deportistas como para consumidores que buscan alternativas saludables.
La empresa cuenta con una planta de producción en Dodro con capacidad para más de 15.000 botellas al día y desarrolla proyectos de I+D en colaboración con la Universidad de Vigo para crear nuevos productos funcionales. Actualmente, las exportaciones representan alrededor del 10 % de sus ventas.
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