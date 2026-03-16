Detenido en Vigo tras romper la ventanilla de un coche para robar una mochila

La Policía Local de Vigo detuvo a un hombre, G. P. G., de 43 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras supuestamente romper la ventanilla de un coche para robar una mochila que estaba en su interior.

Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 8 de marzo en la calle Zapateira, donde el propietario del vehículo denunció lo ocurrido, indicando que dentro de la mochila había un altavoz y unos auriculares, entre otros objetos.

Precisamente los auriculares tenían sistema de geolocalización, que los ubicaba en Balaídos. Por ello, la patrulla se desplazó a la zona, localizando un coche en el que podrían estar los 'airpods'.

Tras realizar las necesarias gestiones, averiguaron que su conductor habitual era el ahora detenido, manifestando este primero que un conocido le había vendido los auriculares esa misma mañana, para luego asegurar que se los había dado un familiar al que quería encubrir para que no volviese a la cárcel.

Revisando el coche, los agentes hallaron fragmentos de cristales compatibles con la ventanilla del otro vehículo, siendo el varón detenido.

Dos detenidos por robo

Asimismo, en la tarde del pasado sábado, la Policía Local de Vigo también detuvo a dos jóvenes, de 24 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto.

Los responsables de una tienda indicaron que se habrían llevado artículos por valor de casi 600 euros, al controlar sus movimientos por las cámaras debido a que uno de ellos había activado el arco de seguridad al entrar.

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Así, el varón fue encontrado en la calle Gran Vía, mientras que la mujer en Vialia, siendo ambos detenidos.