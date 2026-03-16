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Desenchufada la trama de cursos de formación de Fomento Multimedia: empresa extinguida y web apagada

La compañía había renovado el dominio de la web pese a la inhabilitación de su administrador único, condenado al pago de 7,8 millones de euros

Bajo en Vigo donde tenía la sede Fomento Multimedia. |

Bajo en Vigo donde tenía la sede Fomento Multimedia. | / A. VILLAR

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Grupo Fomento Multimedia fue una compañía dedicada a la impartición de cursos de formación que llegó a facturar cerca de 7 millones de euros en el ejercicio 2018, el último del que presentó cuentas en el Registro Mercantil. Su administrador único y alma mater era Alexis Fernández Montes de Oca. Tenía sede en el barrio de Coia, aunque se había extendido a Cataluña, Comunidad Valencia, Aragón o Madrid.

Entró en concurso de acreedores (necesario) en octubre de 2023 e iniciaría su proceso de liquidación en enero de 2025. Pero antes el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ya había emitido sentencia sobre la pieza de calificación de la quiebra. Y fue culpable: condenó a 7,834 millones de euros a su administrador único en concepto de «cobertura del déficit concursal». El directivo quedó inhabilitado para administrar bienes por un periodo de cinco años. No obstante, la página web continuaba operativa y fue renovada en agosto del año pasado. Pero ahora, al fin, ha sido desconectada.

El juzgado acaba de decretar el fin del proceso de liquidación y la extinción completa de la sociedad, como divulgó a través del Boletín Oficial del Estado.

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Su oferta de cursos era inmensa, con formaciones para todo tipo de sectores e incluso la preparación de oposiciones a distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aunque tenían letra pequeña porque los cursos eran papel mojado a efectos académicos: «Una vez finalizados y aprobados todos los exámenes del curso, de acuerdo a la valoración realizada por el tutor/a asignado/a, se recibirán los correspondientes Diplomas, donde se acreditarán los conocimientos adquiridos», anunciaba. Pero añadía a continuación en un aparte: «Estos estudios no tienen efectos académicos y están comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2641/1980 de 7 de noviembre. (B.O.E., del 12 de diciembre)».

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