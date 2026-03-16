Una decena de médicos se encierra en el Olimpia Valencia hasta que la Xunta se siente a negociar

Hoy inician la tercera semana de huelga indefinida. En el Área Sanitaria de Vigo llevan acumuladas más de 21.000 consultas suspendidas en las dos primeras. Y la Consellería de Sanidade no ha vuelto a llamarles para hablar. Así que se han puesto «creativos» y han apostado por ocupar un centro de salud para reclamar a los dirigentes autonómicos que se sienten a negociar de forma «seria y respetuosa» con el comité de huelga una solución para Atención Primaria. Y no han escogido cualquiera. Una decena de médicos se han instalado en el hall del nuevo Centro Integral de Salud Olimpia Valencia y no tienen intención de moverse. Prometen aguantar «lo que haga falta».

El doctor Javier Iglesias Mato, delegado del sindicato médico O'Mega, explica que la Consellería de Sanidade solo les citó para hablar una vez, en la semana que iniciaron la huelga, y sostiene que los dirigentes autonómicos les reprendieron por el carácter indefinido de la protesta, pero no mostraron voluntad de alcanzar un acuerdo que permitiera levantarla. «Solo nos pidieron que nos adhiriéramos al acuerdo que ya firmaron con otros sindicatos, pero a nosotros no nos parece suficiente», explica.

También censuran que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) minimice el seguimiento. «Dicen que solo somos 150, pero solo eso son más de 200.000 pacientes gallegos que llevan dos semanas sin consultas», señala. La mayoría de los pacientes que les ven en la protesta de la calle Lalín les muestran su apoyo, pero el doctor explica que los compañeros de mínimos en los centros de salud ya empiezan a sentir la «presión» de pacientes, sobre todo crónicos, que piden que les vean aunque no sea una urgencia. «Y son tus pacientes, los conoces y te cuesta decirles que no», explica. En el Servicio de Urgencias ya notan el flujo de los que no encuentran atención en su centro de salud, aunque, de momento, sin demasiadas complicaciones.

Reclamaciones

Recuerdan que su principal reivindicación es la reducción de las agendas a 30 pacientes al día. «Lo hacemos en beneficio del paciente, para dedicarle más tiempo a cada uno», defiende Javier Iglesias Mato.

«Las reivindicaciones de los médicos de Atención Primaria incluyen diferentes medidas dirigidas a dignificar el ejercicio de su profesión en Galicia y a garantizar un nivel de calidad asistencial que revierta una situación que ha llevado a la sanidad pública gallega tener entre los ciudadanos la peor opinión de los últimos ocho años», defiende O'Mega en un comunicado. A la limitación de las agendas médicas, suma la reducción de las listas de espera y la homologación retributiva entre distintas especialidades que existen en centros de salud y puntos de atención continuada (PACs).

El seguimiento de la huelga hoy en Atención Primaria del Área Sanitaria de Vigo fue del 6,87% en el turno de mañana, según datos del Sergas.