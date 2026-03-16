Sanidade responde a los médicos encerrados en Vigo: «Entorpecer la actividad es una gran irresponsabilidad»
La Consellería ha salido al paso de los facultativos que se han plantado este lunes en el centro de salud Olimpia Valencia: le solicitan al sindicato O'Mega que «traslade un documento con sus reivindicaciones concretas»
La Consellería de Sanidade ha salido al paso del encierro de una decena de médicos en el nuevo centro de salud de Vigo, el Olimpia Valencia. Los facultativos reclaman la reducción de las agendas diarias a 30 pacientes, disminución de las listas de espera y homologación retributiva en su tercera semana de huelga indefinida. Con todo, la Xunta le solicita al sindicato O'Mega que «traslade un documento con sus reivindicaciones concretas que, hasta el momento, no ha sido capaz de clarificar». Al mismo tiempo, le recriminan a los doctores que «entorpecer la actividad prioritaria con una concentración sin autorización es una grave irresponsabilidad».
Así lo ha transmitido esta tarde Sanidade a través de un comunicado a los medios en el que «hace un llamamiento a la responsabilidad por parte de los médicos de O'Mega concentrados en el Olimpia Valencia».
Al mismo tiempo, la Consellería afirma haberse mostrado «de manera reiterada a su disposición al diálogo y a la negociación con todos los representantes de los trabajadores».
«Se trata de un edificio público destinado a la atención sanitaria de los pacientes, por lo que entorpecer esa actividad prioritaria con una concentración sin autorización es una grave irresponsabilidad», clama el organismo público. Al mismo tiempo, incide en que el lugar «alberga material, equipamiento y datos sensibles que deben ser protegidos».
Finalmente, Sanidade espera que «los facultativos que están concentrados en ese punto no interrumpan la actividad» y «abandonen el recinto de forma voluntaria cuando el centro sanitario cierre sus puertas al público».
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